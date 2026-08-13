El conjunto de Arabia Saudita llegó a un acuerdo verbal con los Ciudadanos para reforzar su mediocampo a cambio de 61 millones de euros.

Nueva figura para la Saudi Pro League. Este jueves 13 de agosto se dio a conocer que el Al-Qadisiyah de Julián Quiñones llegó a un acuerdo verbal con Manchester City para comprar a un destacado mediocampista por una cifra de 61 millones de euros.

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El futbolista en cuestión es Tijjani Reijnders, centrocampista que disputó la Copa del Mundo con Países Bajos con pasado en AC Milan. A falta de la confirmación oficial, Al-Qadisiyah abrochará a un refuerzo de lujo que promete crear una buena sociedad con Quiñones en ofensiva.

🚨🇸🇦 More on Tijjani Reijnders and Al Qadsiah exclusive story.



There’s a verbal agreement in principle between Al Qadsiah and Manchester City at €61m fee for Reijnders. 🫱🏻‍🫲🏼



Deal depends on player’s decision. 🇳🇱



Nottingham Forest, keen for weeks but no fresh bid yet. pic.twitter.com/5mtp8QTipL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Cabe recordar que el mediocampo del conjunto saudí ya cuenta con figuras de la talla de Naithan Nández y Julian Weigl, ambos con recorrido por el Viejo Continente. ¿Podrá Julián Quiñones obtener algún título con su equipo en la temporada 2026-27?

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¿Enzo Fernández se acerca a Manchester City?

El traspaso de Tijjani Reijnders a Al-Qadisiyah y la inminente salida de Rodri rumbo a Barcelona (o Real Madrid) deja a Manchester City con la necesidad de incorporar a un mediocampista y la opción favorita para Enzo Maresca es Enzo Fernández.

El entrenador italiano ya conoce al mediocampista argentino de su paso por Chelsea, pero los Blues tasaron a Enzo en 140 millones de euros. Ahora bien, la venta de Reijnders le permitiría hacer caja al City para ir por Fernández en este mismo mercado.

En síntesis

Al-Qadisiyah acordó comprar a Tijjani Reijnders por 61 millones de euros .

acordó comprar a por . Chelsea tasó a Enzo Fernández en 140 millones de euros .

tasó a en . Tijjani Reijnders será compañero de Julián Quiñones en el Al-Qadisiyah.