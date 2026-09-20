Porto y Benfica se enfrentan este domingo en el clásico de Portugal. La información de cómo ver el juego en México y otros países.

Porto y Benfica se enfrentan este domingo 20 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 7 de la Primeira Liga. El gran clásico del fútbol portugués se lleva a cabo en el Estádio do Dragão y comienza a partir de las 13:30 hs (Ciudad de México).

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Este trascendental encuentro enfrenta a dos gigantes del fútbol europeo que luchan palmo a palmo por el liderazgo del torneo local y buscan mantener su gran ritmo competitivo en el plano internacional. Santiago Giménez hará su primera presencia en el gran clásico luso.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Porto y Benfica de este domingo 20 de septiembre por la Primeira Liga se puede ver en México a través de Claro Sports en la TV o por la señal digital de Claro Sports (YouTube) como plataforma de streaming.

México: Claro Sports y Claro Sports (YouTube)

Claro Sports y Claro Sports (YouTube) Centroamérica: Claro Sports

Claro Sports Sudamérica: DirecTV, DGO

DirecTV, DGO Estados Unidos: BeIN, FuboTV

BeIN, FuboTV España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Porto llega con un andar sumamente sólido en la liga doméstica, donde viene de golear 4-1 como visitante al Casa Pia el pasado 12 de septiembre. A nivel internacional, el conjunto de Santiago Giménez sufrió un tropiezo al caer 2-0 ante el Manchester City en la Champions League, por lo que necesita un triunfo en casa para mantenerse fuerte en la cima de la Primeira Liga.

Por su parte, el Benfica atraviesa una excelente racha de victorias.Las Águilas vienen de vencer 3-1 al Gil Vicente en el torneo local el 13 de septiembre y posteriormente lograron un valioso triunfo como visitantes por 2-0 frente al AC Milan en la UEFA Europa League. El equipo lisboeta busca dar el golpe en Oporto para adueñarse del liderato en solitario.

En síntesis

Porto y Benfica disputan el clásico este domingo 20 de septiembre por Primeira Liga.

disputan el clásico este domingo 20 de septiembre por Primeira Liga. Santiago Giménez jugará su primer clásico luso con el Porto ante Benfica.

jugará su primer clásico luso con el Porto ante Benfica. La transmisión del encuentro en México será por Claro Sports y YouTube.