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¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Porto vs. Benfica por la Primeira Liga

Porto y Benfica se enfrentan por el clásico de Portugal. Ambos llegan invictos y buscarán una victoria clave para seguir en la pelea por el liderato.

Porto se mide ante Benfica en el Clásico.
© @FCPorto.Porto se mide ante Benfica en el Clásico.

l clásico de Portugal ya está listo y Porto vs. Benfica se enfrentan este domingo desde las 13:30 horas de la CDMX, en un partido que promete mucha emoción. Los dos equipos llegan en un gran momento y buscarán quedarse con una victoria que puede ser importante para sus aspiraciones.

Porto llega a este encuentro invicto y con puntaje perfecto, ya que ganó sus seis partidos disputados hasta el momento. El conjunto portugués quiere mantener su gran inicio de temporada y extender su racha positiva en uno de los partidos más importantes del calendario.

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Benfica, por su parte, también llega sin conocer la derrota, aunque con un empate en su registro. Los dirigidos por su cuerpo técnico acumulan cinco victorias y un empate en seis jornadas, por lo que buscarán dar el golpe ante su clásico rival.

La alineación de Porto

  • Diogo Costa
  • Alberto Costa
  • Jan Bednarek
  • Jakub Kiwior
  • Martim Fernandes
  • Pablo Rosario
  • Victor Froholdt
  • Gabri Veiga
  • William Gomes
  • Andre Silva
  • Pepe

La alineación de Benfica

  • Samuel Soares
  • Bah
  • Tomas Araujo
  • Lenglet
  • Dahl
  • Palhinha
  • Aursnes
  • Rafa Silva
  • Prestianni
  • Sudakov
  • Vangelis Pavlidis
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En sintesis

  • Porto y Benfica disputan hoy el clásico de Portugal a las 13:30 horas.
  • Porto llega invicto tras ganar sus primeros seis partidos disputados en la temporada.
  • Vangelis Pavlidis encabeza la alineación titular proyectada por parte del Benfica.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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