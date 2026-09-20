¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Porto vs. Benfica por la Primeira Liga

Porto y Benfica se enfrentan por el clásico de Portugal. Ambos llegan invictos y buscarán una victoria clave para seguir en la pelea por el liderato.

l clásico de Portugal ya está listo y Porto vs. Benfica se enfrentan este domingo desde las 13:30 horas de la CDMX, en un partido que promete mucha emoción. Los dos equipos llegan en un gran momento y buscarán quedarse con una victoria que puede ser importante para sus aspiraciones.

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Porto llega a este encuentro invicto y con puntaje perfecto, ya que ganó sus seis partidos disputados hasta el momento. El conjunto portugués quiere mantener su gran inicio de temporada y extender su racha positiva en uno de los partidos más importantes del calendario.

Benfica, por su parte, también llega sin conocer la derrota, aunque con un empate en su registro. Los dirigidos por su cuerpo técnico acumulan cinco victorias y un empate en seis jornadas, por lo que buscarán dar el golpe ante su clásico rival.

La alineación de Porto

Diogo Costa

Alberto Costa

Jan Bednarek

Jakub Kiwior

Martim Fernandes

Pablo Rosario

Victor Froholdt

Gabri Veiga

William Gomes

Andre Silva

Pepe

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La alineación de Benfica

Samuel Soares

Bah

Tomas Araujo

Lenglet

Dahl

Palhinha

Aursnes

Rafa Silva

Prestianni

Sudakov

Vangelis Pavlidis

En sintesis