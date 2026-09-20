¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Porto vs. Benfica por la Primeira Liga

l clásico de Portugal ya está listo y Porto vs. Benfica se enfrentan este domingo desde las 13:30 horas de la CDMX, en un partido que promete mucha emoción. Los dos equipos llegan en un gran momento y buscarán quedarse con una victoria que puede ser importante para sus aspiraciones.
Porto llega a este encuentro invicto y con puntaje perfecto, ya que ganó sus seis partidos disputados hasta el momento. El conjunto portugués quiere mantener su gran inicio de temporada y extender su racha positiva en uno de los partidos más importantes del calendario.
Benfica, por su parte, también llega sin conocer la derrota, aunque con un empate en su registro. Los dirigidos por su cuerpo técnico acumulan cinco victorias y un empate en seis jornadas, por lo que buscarán dar el golpe ante su clásico rival.
La alineación de Porto
- Diogo Costa
- Alberto Costa
- Jan Bednarek
- Jakub Kiwior
- Martim Fernandes
- Pablo Rosario
- Victor Froholdt
- Gabri Veiga
- William Gomes
- Andre Silva
- Pepe
La alineación de Benfica
- Samuel Soares
- Bah
- Tomas Araujo
- Lenglet
- Dahl
- Palhinha
- Aursnes
- Rafa Silva
- Prestianni
- Sudakov
- Vangelis Pavlidis
En sintesis
- Porto y Benfica disputan hoy el clásico de Portugal a las 13:30 horas.
- Porto llega invicto tras ganar sus primeros seis partidos disputados en la temporada.
- Vangelis Pavlidis encabeza la alineación titular proyectada por parte del Benfica.