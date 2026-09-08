Porto y Manchester City se enfrentan por la Champions League. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Porto y Manchester City se enfrentan este martes 8 de septiembre por el partido correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Do Dragão y comienza a partir de las 13:00hs (Tiempo del Centro de México).

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Este atractivo compromiso marca un duelo clave en el arranque de la competición continental. Los ‘Dragones’ buscan hacer valer su localía en territorio portugués ante uno de los planteles más poderosos del planeta, mientras que el conjunto dirigido por Enzo Maresca es el favorito.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Porto y Manchester City de este martes 8 de septiembre por la UEFA Champions League se puede ver en México a través de FOX+ y FOX One. A continuación, la información de la televisación en otros países.

México: FOX+ y FOX One

FOX+ y FOX One Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás

Paramount+, TUDN, UniMás España: Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Porto llega motivado tras un inicio en el que ganó los seis partidos que disputó en este comienzo de temporada. El nuevo equipo de Santiago Giménez llega en un gran estado de forma frente al Manchester City.

Por su parte, el cuadro de la Premier League aterriza en Portugal tras un arranque competitivo en el torneo local. El Manchester City ganó los tres encuentros que jugó en la liga luego de vencer por 2-1 al Bournemouth, por 4-1 al Crystal Palace y por 1-0 al Coventry City.

En síntesis

Porto y Manchester City juegan este martes 8 de septiembre en la Champions League.

juegan este martes 8 de septiembre en la Champions League. Santiago Giménez disputará el compromiso continental vistiendo la camiseta del Porto.

disputará el compromiso continental vistiendo la camiseta del Porto. Enzo Maresca buscará mantener el paso perfecto del Manchester City en la temporada.