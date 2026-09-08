Por qué no juega Santi Giménez el Porto vs Manchester City

Este martes regresa la Champions League y uno de los debuts más esperados es el de Santiago Giménez. Y es que en su reciente llegada al Porto, la ilusión es ver al mexicano vestir esta camiseta en el torneo internacional, pero todo indica que hay que esperar para que esto se lleve a cabo.

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Santi Giménez no juega el Porto vs Manchester City

El delantero nacional no aparece entre los elegidos de esta tarde para ir como titulares ante el Manchester City. Francesco Farioli dio a conocer el día de ayer en la conferencia de prensa que el mexicano no estaría físicamente al 100% después de su lesión, por lo que para ponerse al nivel no sería contemplado entre el cuadro inicial.

La ausencia de Santi para el partido de hoy se debe más al ritmo que no tiene hasta el momento, pese ya haber disputado sus primeros minutos en la liga de Portugal. Es por esto que el no estar para este enfrentamiento se debe principalmente a una decisión técnica del estratega italiano, respecto a lo que menciona.

Los Dragones Azules tienen un partido complicado para su inicio, aunque la buena noticia es que jugarán en casa, esto les permitirá sentirse con mejores condiciones. Aún se espera saber si el “Bebote” tendrá algunos minutos en este partido y sobre todo si tendrá la posibilidad de conseguir una anotación ante un rival como lo son los Citizens.

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En síntesis