¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026-27

El equipo de Santi Giménez recibe al Manchester City por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Desde las 13:00 hs de la CDMX, Porto recibe al Manchester City por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estadio do Dragão, donde el conjunto portugués buscará comenzar su participación europea con el pie derecho.

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El equipo portugués quiere aprovechar la localía y comenzar el torneo de la mejor manera ante uno de los grandes candidatos a ganar el título internacional esta temporada. Porto tendrá la oportunidad de medirse ante uno de los planteles más importantes del continente y buscará hacerse fuerte frente a su público.

Los ingleses, por su parte, buscarán conseguir un triunfo como visitantes y parten como favoritos por la gran plantilla con la que cuentan. Una de las grandes novedades es la presencia de Enzo Fernández, quien llegó como fichaje estrella para reforzar el mediocampo del equipo dirigido por Enzo Maresca.

Alineación de Porto vs. Manchester City

Diogo Costa

Martim Fernandes

Nehuén Pérez

Jakub Kiwior

Francisco Moura

Alan Varela

Seko Fofana

Gabri Veiga

Pepê

Samu Omorodion

Galeno

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Alineación del Manchester City vs. Porto

Gianluigi Donnarumma

Abdukodir Khusanov

Marc Guéhi

Rúben Dias

Joško Gvardiol

Elliot Anderson

Enzo Fernández

Phil Foden

Antoine Semenyo

Erling Haaland

Iliman Ndiaye

En sintesis