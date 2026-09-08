¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026-27

Desde las 13:00 hs de la CDMX, Porto recibe al Manchester City por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estadio do Dragão, donde el conjunto portugués buscará comenzar su participación europea con el pie derecho.
El equipo portugués quiere aprovechar la localía y comenzar el torneo de la mejor manera ante uno de los grandes candidatos a ganar el título internacional esta temporada. Porto tendrá la oportunidad de medirse ante uno de los planteles más importantes del continente y buscará hacerse fuerte frente a su público.
Los ingleses, por su parte, buscarán conseguir un triunfo como visitantes y parten como favoritos por la gran plantilla con la que cuentan. Una de las grandes novedades es la presencia de Enzo Fernández, quien llegó como fichaje estrella para reforzar el mediocampo del equipo dirigido por Enzo Maresca.
Alineación de Porto vs. Manchester City
- Diogo Costa
- Martim Fernandes
- Nehuén Pérez
- Jakub Kiwior
- Francisco Moura
- Alan Varela
- Seko Fofana
- Gabri Veiga
- Pepê
- Samu Omorodion
- Galeno
Alineación del Manchester City vs. Porto
- Gianluigi Donnarumma
- Abdukodir Khusanov
- Marc Guéhi
- Rúben Dias
- Joško Gvardiol
- Elliot Anderson
- Enzo Fernández
- Phil Foden
- Antoine Semenyo
- Erling Haaland
- Iliman Ndiaye
Dónde ver EN VIVO Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026-27: canales de TV y streaming online
En sintesis
- Porto y Manchester City juegan este martes por la jornada 1 de la Champions League.
- Estadio do Dragão albergará el partido a partir de las 13:00 horas de México.
- Enzo Fernández debuta con Manchester City tras convertirse en su nuevo fichaje estrella.