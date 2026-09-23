La carrera por el Balón de Oro sumó un capítulo lleno de polémica y sorpresa en las últimas horas. João Félix se metió de lleno en el debate sobre quién debe levantar el máximo trofeo individual de la temporada y dejó a todos con la boca abierta. Pese a compartir vestuario tanto en el Al-Nassr como en la selección de Portugal con Cristiano Ronaldo, el atacante gambeteó la figura de su compatriota y eligió a un candidato que nadie esperaba de su boca.

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El delantero portugués ignoró por completo a CR7 al momento de señalar al futuro ganador de la pelota dorada. Lejos de buscar la complicidad de su compañero de equipo o inclinarse por otras figuras consagradas del planeta, João apuntó todos sus cañones hacia el joven Lamine Yamal, asegurando en una charla con el diario AS que el hombre del Barcelona merece la gloria por encima de cualquier otro futbolista.

“Siempre he defendido que el Balón de Oro es para ese jugador que, cuando lo ves, dices: ‘Este es una estrella y merece ser recordado en el fútbol’. Y si hay un jugador que, cuando enciendes la televisión, te deja pegado a la pantalla viéndolo jugar, ese jugador es Lamine”, afirmó.

Para argumentar su voto en la pugna por la estatuilla dorada, el luso comparó el impacto de la joya culé con el resto de los nombres pesados de la lista de nominados. “Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es el fútbol en persona. Además, ha ganado el Mundial, lo que, en años de Mundial, siempre es muy importante para estar más cerca del Balón de Oro”, consideró.

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Respecto a su propia ausencia entre los 30 futbolistas seleccionados para la gala, Joao prefirió no hacerse mala sangre y analizó la disputa del premio con total serenidad. “Eso no son cosas que dependan de mí, no sé quién elige o no. No estaba preocupado por eso. Ni siquiera sabía cuándo se iba a publicar la lista. Estoy tranquilo respecto a eso. La gente considera que la liga saudí está un poco infravalorada; claro que no está entre las cinco mejores, pero es una buena liga. He hecho una excelente temporada, pero estoy tranquilo. Quizá si hubiéramos llegado lejos en el Mundial, podría estar ahí, pero no lo sé”, concluyó.

En síntesis