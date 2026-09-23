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Liga de Naciones

Serbia vs. Grecia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia vs. Greece, Liga de Naciones
Serbia vs. Greece, Liga de Naciones

Serbia recibe a Grecia este jueves 24 de septiembre por la primera jornada de la Liga de Naciones.

Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.

Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Serbia arranca su participación en Liga de Naciones.

Grecia arranca su participación en Liga de Naciones.

El historial entre Serbia y Grecia

Serbia y Grecia se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Serbia y 1 de Grecia.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
18/11/2014 Grecia vs. Serbia 0-2 Friendlies
11/08/2010 Serbia vs. Grecia 0-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

  • Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 10:00 hs
  • Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
  • Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
  • Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
  • Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
  • Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
  • Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
  • Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
  • Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
  • Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
  • Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
  • Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
  • Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs
  • Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
  • Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
  • San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
  • República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

  • Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
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