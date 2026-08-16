Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield 2026-27: canales de TV y streaming online

Arsenal y Manchester City se enfrentan este domingo 16 de agosto por el partido correspondiente a la Community Shield 2026. El encuentro que define al supercampeón de Inglaterra se lleva a cabo en el Principality Stadium de Cardiff y comienza a partir de las 08:00 hs (Ciudad de México).

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Este icónico trofeo abre oficialmente la temporada 2026-27 del futbol inglés. En esta edición se miden frente a frente el vigente campeón de la Premier League, los Gunners de Mikel Arteta, contra el monarca de la FA Cup, el Manchester City.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Arsenal y Manchester City de este domingo 16 de agosto por la FA Community Shield se puede ver en México a través de TNT Sports en la televisión de paga o por la plataforma de streaming Max (HBO Max).

México: TNT Sports y Max

TNT Sports y Max Centroamérica: TNT Sports y Max

TNT Sports y Max Sudamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Estados Unidos: ESPN+ y ESPN Deportes

ESPN+ y ESPN Deportes España: Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto londinense, el Arsenal llega con la motivación a tope tras proclamarse campeón de la Premier League en la campaña anterior, rompiendo una larga sequía de títulos de liga. El equipo dirigido por Mikel Arteta busca iniciar la temporada levantando su primera copa del año y reafirmar su hegemonía en el balompié británico.

Por su parte, el Manchester City afronta este compromiso tras conquistar la FA Cup la temporada pasada. Con Enzo Maresca en el banquillo y tras una profunda reestructuración de plantilla en el mercado veraniego, el cuadro de los Sky Blues quiere cobrarse revancha de los Gunners y quedarse con la Community Shield para empezar el curso con el pie derecho.

En sintesis

Arsenal y Manchester City disputan la Community Shield este domingo 16 de agosto.

disputan la Community Shield este domingo 16 de agosto. Mikel Arteta busca la victoria con Arsenal tras ganar la pasada Premier League.

busca la victoria con Arsenal tras ganar la pasada Premier League. TNT Sports y Max transmiten en vivo el encuentro para México a las 08:00.