Este viernes comenzó oficialmente la temporada 2026-27 de la Saudi Pro League y este sábado debuta el Al-Nassr, el vigente campeón del torneo. El equipo de Cristiano Ronaldo se enfrenta con Al-Fateh en la primera jornada a partir de las 12:00hs (CDMX).
Al-Nassr disputó varios amistosos en la pretemporada como preparación. Recordemos que Jorge Jesús ya no es más el entrenador del equipo de Arabia Saudita y quien lo reemplazó es Ange Postecoglou, el ex técnico del Tottenham, entre otros clubes.
Con respecto a Cristiano Ronaldo, el luso no sumó minutos en ningún amistoso debido a que tuvo unas extensivas vacaciones después de lo que fue el Mundial 2026. Por este motivo, aún no es seguro que inicie como titular este sábado contra Al-Fateh.
La probable alineación de Al-Nassr
- Bento
- Salem
- Simakan
- Íñigo Martínez
- Saad
- Khaibary
- Brozovic
- Ángelo
- Haqawi
- Sadio Mané
- Joao Félix
La probable alineación de Al-Fateh
- Al-Bukhari
- Aljari
- Fernandes
- Mohammed
- Tumbukti
- Fawaz
- Youssef
- Bendebka
- Qasim
- Delgado
- Zubaidi