Este viernes comenzó oficialmente la temporada 2026-27 de la Saudi Pro League y este sábado debuta el Al-Nassr, el vigente campeón del torneo. El equipo de Cristiano Ronaldo se enfrenta con Al-Fateh en la primera jornada a partir de las 12:00hs (CDMX).

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Al-Nassr disputó varios amistosos en la pretemporada como preparación. Recordemos que Jorge Jesús ya no es más el entrenador del equipo de Arabia Saudita y quien lo reemplazó es Ange Postecoglou, el ex técnico del Tottenham, entre otros clubes.

Con respecto a Cristiano Ronaldo, el luso no sumó minutos en ningún amistoso debido a que tuvo unas extensivas vacaciones después de lo que fue el Mundial 2026. Por este motivo, aún no es seguro que inicie como titular este sábado contra Al-Fateh.

La probable alineación de Al-Nassr

Bento

Salem

Simakan

Íñigo Martínez

Saad

Khaibary

Brozovic

Ángelo

Haqawi

Sadio Mané

Joao Félix

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La probable alineación de Al-Fateh