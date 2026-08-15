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¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Fateh por la Saudi Pro League 2026-27

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo comienza su defensa al título. Los probables titulares de ambos equipos.

Al-Nassr debuta en la Saudi Pro League
© Getty ImagesAl-Nassr debuta en la Saudi Pro League

Este viernes comenzó oficialmente la temporada 2026-27 de la Saudi Pro League y este sábado debuta el Al-Nassr, el vigente campeón del torneo. El equipo de Cristiano Ronaldo se enfrenta con Al-Fateh en la primera jornada a partir de las 12:00hs (CDMX).

Al-Nassr disputó varios amistosos en la pretemporada como preparación. Recordemos que Jorge Jesús ya no es más el entrenador del equipo de Arabia Saudita y quien lo reemplazó es Ange Postecoglou, el ex técnico del Tottenham, entre otros clubes.

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Con respecto a Cristiano Ronaldo, el luso no sumó minutos en ningún amistoso debido a que tuvo unas extensivas vacaciones después de lo que fue el Mundial 2026. Por este motivo, aún no es seguro que inicie como titular este sábado contra Al-Fateh.

La probable alineación de Al-Nassr

  • Bento
  • Salem
  • Simakan
  • Íñigo Martínez
  • Saad
  • Khaibary
  • Brozovic
  • Ángelo
  • Haqawi
  • Sadio Mané
  • Joao Félix

La probable alineación de Al-Fateh

  • Al-Bukhari
  • Aljari
  • Fernandes
  • Mohammed
  • Tumbukti
  • Fawaz
  • Youssef
  • Bendebka
  • Qasim
  • Delgado
  • Zubaidi
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Patricio Hechem
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