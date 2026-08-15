¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Fateh por la Saudi Pro League 2026-27?

Cristiano Ronaldo no juega con Al-Nassr en el debut de la Saudi Pro League. El motivo de la ausencia del portugués.

Al-Nassr comienza este sábado su defensa al título de la Saudi Pro League. El primer rival del equipo de Cristiano Ronaldo es Al-Fateh, en un partido que comienza a partir de las 13:00hs (CDMX) por la primera jornada.

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Cabe recordar que Ange Postecoglou es el nuevo entrenador de Al-Nassr tras la salida de Jorge Jesús. En la previa al inicio del juego se confirmó la ausencia de Cristiano Ronaldo dentro de la alineación titular.

Cristiano Ronaldo no solo que no es titular sino que tampoco forma parte de la convocatoria. El luso estuvo un tiempo prolongado de vacaciones luego del Mundial 2026 y se reincorporó a los entrenamientos de Al-Nassr hace unos pocos días.

De hecho, el delantero no sumó minutos en ningún amistoso del conjunto de Arabia Saudita. Por eso Cristiano Ronaldo es que ni siquiera forma parte de la banca de suplentes y los aficionados del portugués tendrán que esperar unos días más para volver a verlo en el campo.

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La alineación de Al-Nassr