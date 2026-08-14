Cuando estamos a poco más de 24 horas del próximo desafío del elenco auriazul, Pumas UNAM abrochó su sexto fichaje en este libro de pases de verano del futbol mexicano. Tras la tempranera eliminación en Leagues Cup, la directiva avanzó con uno de los nombres en carpeta y acordó su llegada para este nuevo Apertura 2026.

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Luego del golpe anímico que representó el fracaso deportivo internacional, los ‘Universitarios’ anunciaron como refuerzo a Israel Luna, un viejo conocido del DT de Pumas. Con el visto bueno de Esteban Solari, que lo dirigió en su paso por los ‘Tuzos’ del Pachuca, el futbolista categoría 2002 se convertirá en la cara nueva de la plantilla felina.

Israel Luna es un mediocentro ofensivo de 24 años nacido en San Luis Potosí, que hasta el momento realizó toda su carrera en el Pachuca. Allí disputó casi noventa partidos entre Sub-20 y Sub-21 hasta debutar en Primera, y realizó toda su adaptación a la máxima categoría. Pumas UNAM será su segundo ciclo como jugador profesional.

Israel Luna, el nuevo fichaje de Pumas [Foto: Getty]

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Durante su estadía en el primer equipo de los ‘Tuzos’ disputó 47 partidos y marcó 4 goles, repartidos en los 1638 minutos que disputó en del campo (18.2 encuentros completos). Para su edad, no son demasiados juegos sobre su espalda. Arriba a Pumas para continuar con su desarrollo y retomar protagonismo con un DT que conoce.

Este fichaje le representa costo cero a los ‘Felinos’, pues Israel Luna llegó en condición de libre, con el pase en su poder, luego de desvincularse de los albiazules. Este viernes, el volante ofensivo pasó la revisión médica, firmó contrato por un año y fue presentado de manera oficial por los Pumas de la UNAM, su nuevo club.

Israel Luna, el sexto refuerzo de Pumas para el Apertura 2026:

La flamante incorporación de los ‘Universitarios’ será el sexto fichaje auriazul para este segundo semestre: ya se habían sumado Cristian Calderón, Oscar Soto, Víctor Arteaga, Sebastián Córdova y Luciano Herrera. Luego de un par de ventanas donde la directiva jerarquizó la plantilla realizando inversiones importantes, esta vez priorizaron lo ‘bueno, bonito y barato’.

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Tras la presentación de la nueva alta del equipo, Pumas recibirá este domingo al Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la jornada 4 del Apertura 2026. Mientras tanto, el club continuará activo en el mercado buscando fichajes, en especial un reemplazo para el lesionado Córdova y algún defensa para completar el grupo que va por la revancha en la Liga MX.