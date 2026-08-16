Los "Gunners' y los 'Citizens' se vuelven a ver las caras, en busca de un nuevo trofeo para las vitrinas.

Arsenal y Manchester City serán los encargados de abrir la temporada 2026/27 del futbol inglés, y lo harán ni más ni menos que con un título en juego entre ambos. Este domingo, los dos mejores equipos británicos del último año se medirán frente a frente en la Community Shield, tradicional competencia de aquel país.

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El Community Shield es un certamen a partido único que cruza a los campeones de las dos principales competencias nacionales de la temporada anterior del Reino Unido. En este caso, el Arsenal clasificó como campeón de la Premier League, mientras que el Manchester City se ganó su propio boleto como campeón de la FA Cup.

La principal novedad que tendrá este encuentro que habitualmente es el primer partido oficial de cada temporada en Inglaterra, pasa porque ya no estará Pep Guardiola. El duelo de entrenadores será Mikel Arteta vs. Enzo Maresca, pues este último llegó al banquillo sky-blue tras la decisión del emblemático DT español de dejar el club.

De cara a este duelo por el primer trofeo del semestre, los dos equipos tendrán algunas bajas importantes, varias dentro de las alineaciones y otras en el grupo en general. Muchos futbolistas se han sumado sobre la hora a los entrenamientos luego de la licencia de vacaciones post-Mundial, y otros son los fichajes que aún no están para titulares.

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Se viene un nuevo caliente Arsenal-City [Foto: Getty]

La probable alineación de Arsenal ante Manchester City:

David Raya.

Ben White.

Cristhian Mosquera.

Gabriel Magalhães.

Ricardo Calafiori.

Bruno Guimarães.

Myles Lewis-Skelly.

Max Dowman.

Martin Ødegaard.

Christos Tzolis.

Viktor Gyökeres.

DT: Mikel Arteta.

La probable alineación de Manchester City ante Arsenal:

Gianluigi Donnarumma.

Matheus Nunes.

Ruben Dias.

Josko Gvardiol.

Rayan Ait Nouri.

Mateo Kovacic.

Nico González.

Phil Foden.

Rayan Cherki.

Antoine Semenyo.

Omar Marmoush.

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DT: Enzo Maresca.

Cuándo juegan Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield 2026-27:

El partido entre los ‘Gunners’ y los ‘Citizens’ se llevará a cabo HOY domingo 16 de agosto, con sede en el Wembley Stadium de Londres, por la Community Shield 2026/27. El compromiso está programado para dar comienzo a partir de las 08.00 horas del Centro de México, por lo que los fans deberán levantarse temprano para verlo.

Dónde ver Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield 2026-27:

El encuentro entre los rojiblancos y los sky-blues contará con la transmisión en vivo y en directo para México de todos los siguientes canales y plataformas:

HBO MAX.

TNT.

TNT Sports.

FOX.

FOX One.