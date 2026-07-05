Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

El gesto de Jude Bellingham con Gilberto Mora tras la eliminación de México ante Inglaterra

El atacante inglés y el curioso gesto que tuvo con el joven mexicano tras la eliminación del Tri del certamen internacional ante los Three Lions.

Jude Bellingham y el curioso gesto que tuvo con Gilberto Mora tras la eliminación de México
© Getty ImagesJude Bellingham y el curioso gesto que tuvo con Gilberto Mora tras la eliminación de México

En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra fue más que México y lo venció 3-2 para avanzar a los Cuartos de Final, donde lo espera Noruega. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no alcanzaron contra el doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane.

Tras el juego, se vieron las dos caras de un partido de estas características, una enorme felicidad en los Three Lions por haber avanzado de instancia y una profunda tristeza en el Tri por haber quedado eliminado en su casa y ante su gente.

+ Seguinos en

Pese a ello, siempre queda algún rastro de fair play cuando menos se lo espera. Y es que las cámaras de las trasmisiones captaron a Jude Bellingham, autor de dos goles del cuadro europeo, consolando al joven Gilberto Mora quien se encontraba entre lágrimas.

Allí, el jugador del Real Madrid no dudó y le propuso intercambiar las playeras, algo que llamó la atención a propios y extraños. El futbolista fue grande en la victoria y se fundió en un sentido abrazo para calmar la tristeza del jugador de Xolos.

¿Cuándo y contra quien vuelve a jugar México tras el Mundial 2026?

Tras quedar afuera del certamen internacional, el equipo tricolor volverá a la acción en septiembre en la Fecha FIFA con el inicio de la CONCACAF Nations League 2026-27. De momento los grupos no fueron sorteados por lo que el Tri espera aún conocer a sus rivales de zona.

Ver también

¿Dónde juega Gilberto Mora? Club y presente de la joya de México en el Mundial 2026

En síntesis

  • Inglaterra venció 3-2 a México en los Octavos del Mundial 2026.
  • Jude Bellingham consoló a Gilberto Mora tras la eliminación del equipo mexicano.
  • Bellingham intercambió playeras con Gilberto Mora tras finalizar el partido.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones