El atacante inglés y el curioso gesto que tuvo con el joven mexicano tras la eliminación del Tri del certamen internacional ante los Three Lions.

En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra fue más que México y lo venció 3-2 para avanzar a los Cuartos de Final, donde lo espera Noruega. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no alcanzaron contra el doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane.

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Tras el juego, se vieron las dos caras de un partido de estas características, una enorme felicidad en los Three Lions por haber avanzado de instancia y una profunda tristeza en el Tri por haber quedado eliminado en su casa y ante su gente.

Jude Bellingham consoles Gilberto Mora and gives him his shirt. ❤️ pic.twitter.com/7HL5IQR3kW — TC (@totalcristiano) July 6, 2026

Pese a ello, siempre queda algún rastro de fair play cuando menos se lo espera. Y es que las cámaras de las trasmisiones captaron a Jude Bellingham, autor de dos goles del cuadro europeo, consolando al joven Gilberto Mora quien se encontraba entre lágrimas.

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Allí, el jugador del Real Madrid no dudó y le propuso intercambiar las playeras, algo que llamó la atención a propios y extraños. El futbolista fue grande en la victoria y se fundió en un sentido abrazo para calmar la tristeza del jugador de Xolos.

¿Cuándo y contra quien vuelve a jugar México tras el Mundial 2026?

Tras quedar afuera del certamen internacional, el equipo tricolor volverá a la acción en septiembre en la Fecha FIFA con el inicio de la CONCACAF Nations League 2026-27. De momento los grupos no fueron sorteados por lo que el Tri espera aún conocer a sus rivales de zona.

En síntesis

Inglaterra venció 3-2 a México en los Octavos del Mundial 2026.

en los Octavos del Mundial 2026. Jude Bellingham consoló a Gilberto Mora tras la eliminación del equipo mexicano.

consoló a Gilberto Mora tras la eliminación del equipo mexicano. Bellingham intercambió playeras con Gilberto Mora tras finalizar el partido.