En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra fue más que México y lo venció 3-2 para avanzar a los Cuartos de Final, donde lo espera Noruega. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no alcanzaron contra el doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane.
Tras el juego, se vieron las dos caras de un partido de estas características, una enorme felicidad en los Three Lions por haber avanzado de instancia y una profunda tristeza en el Tri por haber quedado eliminado en su casa y ante su gente.
Jude Bellingham consoles Gilberto Mora and gives him his shirt. ❤️ pic.twitter.com/7HL5IQR3kW— TC (@totalcristiano) July 6, 2026
Pese a ello, siempre queda algún rastro de fair play cuando menos se lo espera. Y es que las cámaras de las trasmisiones captaron a Jude Bellingham, autor de dos goles del cuadro europeo, consolando al joven Gilberto Mora quien se encontraba entre lágrimas.
Allí, el jugador del Real Madrid no dudó y le propuso intercambiar las playeras, algo que llamó la atención a propios y extraños. El futbolista fue grande en la victoria y se fundió en un sentido abrazo para calmar la tristeza del jugador de Xolos.
¿Cuándo y contra quien vuelve a jugar México tras el Mundial 2026?
Tras quedar afuera del certamen internacional, el equipo tricolor volverá a la acción en septiembre en la Fecha FIFA con el inicio de la CONCACAF Nations League 2026-27. De momento los grupos no fueron sorteados por lo que el Tri espera aún conocer a sus rivales de zona.
En síntesis
- Inglaterra venció 3-2 a México en los Octavos del Mundial 2026.
- Jude Bellingham consoló a Gilberto Mora tras la eliminación del equipo mexicano.
- Bellingham intercambió playeras con Gilberto Mora tras finalizar el partido.