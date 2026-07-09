El dato por el que los Cuartos de Final del Mundial 2026 ya son históricos

El dato por el que la nueva instancia del certamen internacional en Norteamérica ya pasaron a la historia.

Este jueves 9 de julio iniciará la instancia de Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026. Ya se conocen los 8 equipos que siguen en carrera por el ansiado trofeo y, entre jueves y sábado, se conocerán a los 4 conjuntos que se medirán luego en Semifinales.

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Este torneo organizado por FIFA siempre deja datos que pasan a la historia por lo inusual o por el dato en específicos. Y estos Cuartos de Final, ante de iniciar, ya son más que historícos. En este caso, no tiene nada que ver por los ocho participantes que quedan.

Y es que es la primera vez en la historia del torneo que en Cuartos de Final no estarán ni Brasil ni Alemania, algo que jamás había sucedido en las anteriores ediciones con instancia de Cuartos de Final. Por un lado, los Teutones quedaron eliminados en 16avos de Final ante Paraguay y Brasil ante Noreuga en Octavos de Final.

Así sigue la #CopaMundialFIFA ✍️ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 8, 2026

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Cabe recordar que el cuadro europeo no está entre los 8 mejores del certamen desde 2014 cuando fue campeón. En 2018 y 2022 no pasó la Fase de Grupos y ahora cayó ante los Guaraníes. Lo de los sudamericanos es más reciente porque en el torneo anterior si estuvieron en Cuartos, donde cayeron ante Croacia.

En las 18 ediciones con instancia de Cuartos de Final, en 11 estuvieron ambos. En tanto, Brasil estuvo presente en 3 de las que Alemania no. Y los del Viejo Continente estuvieron presentes en 3 en las que los brasileños no. En 1930, 1950, 1974, 1978 y 1982 esta fase no estaba en el torneo.

¿Hace cuánto no ganan Brasil y Alemania la Copa del Mundo de la FIFA?

Para encontrar los últimos éxistos de los dos mejores equipos de la competición hay que viajar varios años hacia atrás. Del lado de Alemania, su última conquista fue en Brasil 2014, donde venció 1-0 a Argentina en el tiempo extra. En tanto, la última copa de Brasil fue mucho antes en Corea del Sur – Japón 2002, donde derrotó 2-0 a Alemania.

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En síntesis