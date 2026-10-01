Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Armenia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Armenia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El viernes 2 de octubre, Chipre y Armenia se miden por la tercera fecha de la Liga de Naciones en un duelo directo por la zona media de la tabla.

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Ninguno de los dos llegó con triunfos en este arranque y ambos necesitan reaccionar para no quedar descolgados en la clasificación general del certamen.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Chipre todavía no pudo ganar en lo que va de la competencia. Empató sin goles de visitante ante Letonia y antes había caído 2-1 también fuera de casa frente a Montenegro, resultados que lo dejan con apenas un punto y en la parte baja de la tabla.

Armenia tuvo un cierre de fecha anterior agridulce: después de golear 2-0 a Letonia como local, no pudo sostener el nivel y cayó 3-2 ante Montenegro, también jugando en casa. Aun así suma tres puntos y se ubica bastante más arriba que su rival de turno.

El historial entre Chipre y Armenia

El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez, en marzo de 2023, cuando Armenia, como local, igualó 2-2 ante Chipre. No hay una tendencia marcada todavía porque ese es el único antecedente directo entre las dos selecciones.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 28/03/2023 Armenia vs. Chipre 2-2 2023

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis