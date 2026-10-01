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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Armenia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Armenia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Cyprus vs. Armenia, Liga de Naciones
Cyprus vs. Armenia, Liga de Naciones

El viernes 2 de octubre, Chipre y Armenia se miden por la tercera fecha de la Liga de Naciones en un duelo directo por la zona media de la tabla.

Ninguno de los dos llegó con triunfos en este arranque y ambos necesitan reaccionar para no quedar descolgados en la clasificación general del certamen.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Chipre todavía no pudo ganar en lo que va de la competencia. Empató sin goles de visitante ante Letonia y antes había caído 2-1 también fuera de casa frente a Montenegro, resultados que lo dejan con apenas un punto y en la parte baja de la tabla.

Armenia tuvo un cierre de fecha anterior agridulce: después de golear 2-0 a Letonia como local, no pudo sostener el nivel y cayó 3-2 ante Montenegro, también jugando en casa. Aun así suma tres puntos y se ubica bastante más arriba que su rival de turno.

El historial entre Chipre y Armenia

El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez, en marzo de 2023, cuando Armenia, como local, igualó 2-2 ante Chipre. No hay una tendencia marcada todavía porque ese es el único antecedente directo entre las dos selecciones.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
28/03/2023Armenia vs. Chipre2-22023

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Chipre y Armenia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Chipre suma 1 punto en el torneo.
  • Armenia suma 3 puntos en el torneo.
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