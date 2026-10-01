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Liga de Naciones

Francia vs. Italia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

France vs. Italy, Liga de Naciones
France vs. Italy, Liga de Naciones

Francia llega como candidata a quedarse con los tres puntos este viernes 2 de octubre, en un duelo que mide a dos potencias históricas de la Liga de Naciones.

Ambos buscan afirmarse en la zona alta del certamen, aunque con realidades distintas en la tabla general.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Francia llega invicta tras dos presentaciones como visitante, con triunfos ajustados de 1-0 ante Turquía y Bélgica que la dejan con 6 puntos en la décima posición. El equipo muestra solidez defensiva y efectividad justa, sin necesidad de golear para sumar.

Italia, en cambio, tuvo un andar irregular: cayó 0-2 como local ante Bélgica pero se recuperó con una goleada 4-1 de visitante frente a Turquía. Esa mezcla de resultados la ubica en el puesto 21 con 3 puntos, en una posición que la obliga a buscar otro triunfo para meterse en la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Francia e Italia

El historial entre ambas selecciones es extenso, con 41 enfrentamientos disputados, y la balanza se inclina del lado italiano: 20 victorias contra 13 de Francia y 10 empates. En goles también manda Italia, con 86 convertidos frente a los 60 franceses.

En el enfrentamiento más reciente, de noviembre de 2024, Italia 1-3 Francia, resultado que confirma una paridad reciente con leve ventaja francesa en los últimos cruces directos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/11/2024Italia vs. Francia1-3UEFA Nations League
06/09/2024Francia vs. Italia1-3UEFA Nations League
01/06/2018Francia vs. Italia3-1Friendlies
01/09/2016Italia vs. Francia1-3Friendlies
14/11/2012Italia vs. Francia1-2Friendlies
17/06/2008Francia vs. Italia0-2UEFA European Championship
08/09/2007Italia vs. Francia0-0UEFA European Championship Qualifiers
06/09/2006Francia vs. Italia3-1UEFA European Championship Qualifiers
09/07/2006Italia vs. Francia1-1FIFA World Cup
02/07/2000Francia vs. Italia2-1UEFA European Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Francia suma 6 puntos tras vencer a Bélgica y Turquía.
  • Italia suma 3 puntos en el torneo.
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