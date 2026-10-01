Francia vs. Italia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Francia llega como candidata a quedarse con los tres puntos este viernes 2 de octubre, en un duelo que mide a dos potencias históricas de la Liga de Naciones.
Ambos buscan afirmarse en la zona alta del certamen, aunque con realidades distintas en la tabla general.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
La actualidad de ambos equipos
Francia llega invicta tras dos presentaciones como visitante, con triunfos ajustados de 1-0 ante Turquía y Bélgica que la dejan con 6 puntos en la décima posición. El equipo muestra solidez defensiva y efectividad justa, sin necesidad de golear para sumar.
Italia, en cambio, tuvo un andar irregular: cayó 0-2 como local ante Bélgica pero se recuperó con una goleada 4-1 de visitante frente a Turquía. Esa mezcla de resultados la ubica en el puesto 21 con 3 puntos, en una posición que la obliga a buscar otro triunfo para meterse en la pelea por los puestos de arriba.
El historial entre Francia e Italia
El historial entre ambas selecciones es extenso, con 41 enfrentamientos disputados, y la balanza se inclina del lado italiano: 20 victorias contra 13 de Francia y 10 empates. En goles también manda Italia, con 86 convertidos frente a los 60 franceses.
En el enfrentamiento más reciente, de noviembre de 2024, Italia 1-3 Francia, resultado que confirma una paridad reciente con leve ventaja francesa en los últimos cruces directos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/11/2024
|Italia vs. Francia
|1-3
|UEFA Nations League
|06/09/2024
|Francia vs. Italia
|1-3
|UEFA Nations League
|01/06/2018
|Francia vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|01/09/2016
|Italia vs. Francia
|1-3
|Friendlies
|14/11/2012
|Italia vs. Francia
|1-2
|Friendlies
|17/06/2008
|Francia vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|08/09/2007
|Italia vs. Francia
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|06/09/2006
|Francia vs. Italia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/07/2006
|Italia vs. Francia
|1-1
|FIFA World Cup
|02/07/2000
|Francia vs. Italia
|2-1
|UEFA European Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Francia suma 6 puntos tras vencer a Bélgica y Turquía.
- Italia suma 3 puntos en el torneo.