Francia vs. Italia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Francia llega como candidata a quedarse con los tres puntos este viernes 2 de octubre, en un duelo que mide a dos potencias históricas de la Liga de Naciones.

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Ambos buscan afirmarse en la zona alta del certamen, aunque con realidades distintas en la tabla general.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Francia llega invicta tras dos presentaciones como visitante, con triunfos ajustados de 1-0 ante Turquía y Bélgica que la dejan con 6 puntos en la décima posición. El equipo muestra solidez defensiva y efectividad justa, sin necesidad de golear para sumar.

Italia, en cambio, tuvo un andar irregular: cayó 0-2 como local ante Bélgica pero se recuperó con una goleada 4-1 de visitante frente a Turquía. Esa mezcla de resultados la ubica en el puesto 21 con 3 puntos, en una posición que la obliga a buscar otro triunfo para meterse en la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Francia e Italia

El historial entre ambas selecciones es extenso, con 41 enfrentamientos disputados, y la balanza se inclina del lado italiano: 20 victorias contra 13 de Francia y 10 empates. En goles también manda Italia, con 86 convertidos frente a los 60 franceses.

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En el enfrentamiento más reciente, de noviembre de 2024, Italia 1-3 Francia, resultado que confirma una paridad reciente con leve ventaja francesa en los últimos cruces directos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/11/2024 Italia vs. Francia 1-3 UEFA Nations League 06/09/2024 Francia vs. Italia 1-3 UEFA Nations League 01/06/2018 Francia vs. Italia 3-1 Friendlies 01/09/2016 Italia vs. Francia 1-3 Friendlies 14/11/2012 Italia vs. Francia 1-2 Friendlies 17/06/2008 Francia vs. Italia 0-2 UEFA European Championship 08/09/2007 Italia vs. Francia 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 06/09/2006 Francia vs. Italia 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 09/07/2006 Italia vs. Francia 1-1 FIFA World Cup 02/07/2000 Francia vs. Italia 2-1 UEFA European Championship

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

En síntesis