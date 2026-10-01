Mientras Lionel Messi oficializa la compra de CD Eldense, los clubes de los que es dueño Cristiano Ronaldo

Lionel Messi terminó de sumar a CD Eldense dentro de su cartera de clubes, sacando una mayor diferencia con respecto a los activos de Cristiano Ronaldo en el futbol.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo atraviesan la etapa de cierre en sus respectivas trayectorias como futbolistas profesionales. No obstante, dicha circunstancia no frena su ambición por expandir su influencia en la industria del balompié global antes de colgar los botines de manera definitiva.

Publicidad

En una negociación que venía gestándose tiempo atrás, la directiva del CD Eldense emitió un comunicado este jueves 1 de octubre para hacer oficial la adquisición de la institución de la segunda división española por parte del astro argentino.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución“, detalló el primer apartado del pronunciamiento difundido por el cuadro europeo

Pese a que el club cataloga la operación como “el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo“, aún resta ultimar detalles administrativos para su formalización absoluta. El traspaso requiere la aprobación final del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo encargado de regular y supervisar las normativas deportivas dentro del territorio español.

Publicidad

Los clubes de Messi y Cristiano

Con el fichaje corporativo del CD Eldense, Lionel Messi continúa sumando activos a su portafolio de inversiones dentro del futbol profesional. El cuadro cercano a Cataluña no representa la primera incursión del rosarino en los escritorios, ni tampoco su única propiedad dentro del balompié ibérico.

Esta reciente adquisición se añade a la compra del UE Cornellà, club de la Tercera RFEF adquirido por Messi en abril de 2026. Paralelamente, el delantero sostiene otros proyectos como Leones FC en Rosario (gestionado por su entorno familiar), el Deportivo LSM en Uruguay (cofundado junto a Luis Suárez), e incluso un preacuerdo para convertirse en copropietario y accionista del Inter Miami tras su retiro de las canchas.

Publicidad

Por su parte, Cristiano Ronaldo figura como copropietario de la UD Almería de España, entidad donde adquirió oficialmente el 25% del paquete accionario el pasado 26 de febrero de 2026. Respecto a su actual equipo, el Al-Nassr, la estrella lusitana mantiene gestiones avanzadas para asumir un porcentaje de la propiedad del club saudí.

A finales de 2025 trascendió que el portugués pactó la compra del 15% de las acciones del Al-Nassr como parte de las cláusulas contractuales firmadas a mediados de año. Ahora, ante el plan del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita para privatizar sus clubes, se reportó en junio de 2026 que el atacante inició negociaciones para licitar por el 70% de las acciones del equipo colocadas en el mercado, respaldado potencialmente por un grupo inversor.

En síntesis

Lionel Messi oficializó la compra del CD Eldense este 1 de octubre.

Lionel Messi también adquirió al UE Cornellà en abril de 2026.

Cristiano Ronaldo posee el 25% de las acciones de la UD Almería.