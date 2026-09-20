Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Chile Sub-19 por los Juegos Suramericanos 2026: canales de TV y streaming online

Colombia vs. Chile Sub-19 se enfrentan por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Revisa el horario, los canales de televisión y las plataformas de streaming para seguir el partido EN VIVO.

Las selecciones de Colombia y Chile Sub-19 se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la última fecha de la fase de grupos del torneo de fútbol masculino en los Juegos Suramericanos 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina, a partir de las 07:00 hs (tiempo del Centro de México) / 10:00 hs (Chile/Argentina).

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Este compromiso resulta trascendental para ambas escuadras, ya que llegan al cierre del Grupo A en igualdad de condiciones y necesitan la victoria para asegurar su boleto a las semifinales de la competencia continental.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Colombia y Chile Sub-19 por los Juegos Suramericanos 2026 se puede seguir en vivo a través de diversas plataformas según tu región:

México y Latinoamérica: Panam Sports Channel (streaming oficial) y el canal de YouTube de Panam Sports.

Panam Sports Channel (streaming oficial) y el canal de YouTube de Panam Sports. Chile: TVN (Señal abierta) y plataformas digitales de TVN.

TVN (Señal abierta) y plataformas digitales de TVN. Colombia: Señal Colombia y Panam Sports Channel.

Señal Colombia y Panam Sports Channel. Argentina: TyC Sports y TyC Sports Play.

TyC Sports y TyC Sports Play. Estados Unidos: Panam Sports Channel.

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto cafetalero, Colombia Sub-19 suma 3 puntos en el Grupo A. Debutaron con el pie derecho tras superar a Perú en la primera jornada, pero sufrieron un tropezón inesperado al caer 1-0 frente a Panamá. Una victoria ante Chile los clasifica directamente a la pelea por medallas.

Por su parte, la Selección de Chile Sub-19 dirigida por Sebastián Miranda cuenta con la misma cantidad de puntos (+1 en diferencia de goles). Tras golear 4-1 a Panamá en su estreno, La Roja tropezó 2-0 ante Perú y llega obligada a sumar de a tres ante el combinado colombiano para no depender del resultado del otro duelo de la zona.

En sintesis

Colombia y Chile Sub-19 disputan este domingo su pase a semifinales del torneo.

disputan este domingo su pase a semifinales del torneo. Estadio Marcelo Bielsa recibe el partido a las 07:00 horas del centro de México.

recibe el partido a las 07:00 horas del centro de México. Panam Sports Channel y TVN transmiten en vivo el encuentro del Grupo A.