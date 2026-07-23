El sucesor de Javier Aguirre tiene todo listo para su estreno en el combinado nacional de cara a la próxima Fecha FIFA.

Terminó la Copa del Mundo 2026 y los equipos nacionales ya piensan en el futuro inmediato y la Fecha FIFA extendida entre septiembre y octubre serán las primeras pruebas de todos los equipos de cara a los desafíos venideros en los próximos meses.

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En el caso de la Selección Mexicana, se iniciará un nuevo capítulo de su extensa y rica historia tras el ciclo de Javier Aguirre, quien dejó su lugar luego del certamen internacional y dejó a cargo a su asistente, toda una leyenda del Tri como lo es el ex jugador Rafael Márquez.

el Tri y Rafa tienen todo listo para el primer partido y tendrán su primera prueba ante Colombia el 26 de septiembre en Baltimore, después le sigue Perú el 29 en Nueva York, el 3 de octubre contra Estados Unidos en Phoenix y la gira se cierra ante Chile el 6 del mismo mes en el Rose Bowl de Pasadena, un recinto que le acomoda bien a la afición mexicana.

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Los rivales tienen presentes y estados dispares. La prueba más compleja desde los futbolístico será justamente el conjunto cafetero, que llegó hasta Octavos de Final del Mundial 2026 con Néstor Lorenzo, mientras que luego ser las verá con la Albirroja que busca reconstruirse con Mano Menezes.

En tanto, luego llegará el gran choque en el Clásico por excelencia de CONCACAF contra los Yankees, que seguirá con Mauricio Pochettino a la cabeza. Por último cerrará la gira de la nueva ventana internacional unificada ante la Roja de Nicolás Córdova.

¿Cómo quedaron los Grupos de la CONCACAF Nations League 2026-27?

Por otro, el desafío inmediato para el DT será la CONCACAF Nations League 2026-27, que ya conoce a sus posibles rivales para los Cuartos de Final. Cabe recordar que los mejores posicionados del Ranking CONCACAF no jugarán la Fase de Grupos de la Liga A.

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Grupo A

Costa Rica

Haití

Trinidad y Tobago

Curazao

Nicaragua

República Dominicana

Grupo B

Honduras

Jamaica

Guatemala

Surinam

Martinica

El Salvador

En síntesis

Rafael Márquez debutará como DT de México tras el ciclo de Javier Aguirre.

debutará como DT de México tras el ciclo de Javier Aguirre. El primer partido será contra Colombia el 26 de septiembre en Baltimore.

en Baltimore. México enfrentará también a Perú, Estados Unidos y Chile en su gira.