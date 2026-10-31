Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Sevilla por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe recibe a Sevilla este domingo 1 de noviembre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe necesita un golpe de efecto para frenar una caída que ya empieza a preocupar. Enfrente tiene a un Sevilla que llega con la confianza arriba después de volver a ganar.

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Los puntos valen doble para el local, que mira cada vez más de cerca la parte baja de la tabla. Para el Sevilla, en cambio, es una chance de meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.

La actualidad de ambos equipos

El Getafe no la pasa bien. Viene de caer goleado 4-0 en campo del Athletic Bilbao y antes de eso ya había sufrido otra derrota abultada ante Barcelona, con un empate de por medio frente al Rayo Vallecano que fue lo único rescatable en el último mes. Está 18° con apenas 9 puntos en 10 fechas, una producción que lo deja mucho más cerca de la zona de descenso de lo que al club le gustaría.

El Sevilla transita un presente distinto. Llega de ganarle 2-0 a Osasuna como local, resultado que le permitió sacudirse la mala sensación que había dejado la goleada en contra frente al Real Madrid. Antes de ese traspié había empatado 3-3 en una cancha complicada como la de Levante. Con 17 puntos y la sexta ubicación, el equipo se mantiene entre los que pelean arriba.

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El historial entre Getafe y Sevilla

El historial entre ambos es amplio, con 48 antecedentes, y marca una clara diferencia a favor del Sevilla, que ganó 24 veces por 16 del Getafe, además de 8 empates. También en los goles hay ventaja para el elenco andaluz, que convirtió 63 contra 44 del conjunto madrileño.

En los enfrentamientos más recientes el Sevilla se impuso en la mayoría, incluido el 1-0 de la última visita a tierras getafenses. Hay algún empate sin goles en el medio, pero la tendencia de los últimos años favorece claramente al equipo sevillano.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/02/2026 Getafe vs. Sevilla 0-1 Primera División 25/08/2025 Sevilla vs. Getafe 1-2 Primera División 01/02/2025 Getafe vs. Sevilla 0-0 Primera División 14/09/2024 Sevilla vs. Getafe 1-0 Primera División 30/03/2024 Getafe vs. Sevilla 0-1 Primera División 16/01/2024 Getafe vs. Sevilla 1-3 Copa del Rey 16/12/2023 Sevilla vs. Getafe 0-3 Primera División 19/03/2023 Getafe vs. Sevilla 2-0 Primera División 08/01/2023 Sevilla vs. Getafe 2-1 Primera División 09/01/2022 Sevilla vs. Getafe 1-0 Primera División

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Horario del partido

México: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 09:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 14:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis