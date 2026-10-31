Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Sevilla por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe recibe a Sevilla este domingo 1 de noviembre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe necesita un golpe de efecto para frenar una caída que ya empieza a preocupar. Enfrente tiene a un Sevilla que llega con la confianza arriba después de volver a ganar.
Los puntos valen doble para el local, que mira cada vez más de cerca la parte baja de la tabla. Para el Sevilla, en cambio, es una chance de meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.
La actualidad de ambos equipos
El Getafe no la pasa bien. Viene de caer goleado 4-0 en campo del Athletic Bilbao y antes de eso ya había sufrido otra derrota abultada ante Barcelona, con un empate de por medio frente al Rayo Vallecano que fue lo único rescatable en el último mes. Está 18° con apenas 9 puntos en 10 fechas, una producción que lo deja mucho más cerca de la zona de descenso de lo que al club le gustaría.
El Sevilla transita un presente distinto. Llega de ganarle 2-0 a Osasuna como local, resultado que le permitió sacudirse la mala sensación que había dejado la goleada en contra frente al Real Madrid. Antes de ese traspié había empatado 3-3 en una cancha complicada como la de Levante. Con 17 puntos y la sexta ubicación, el equipo se mantiene entre los que pelean arriba.
El historial entre Getafe y Sevilla
El historial entre ambos es amplio, con 48 antecedentes, y marca una clara diferencia a favor del Sevilla, que ganó 24 veces por 16 del Getafe, además de 8 empates. También en los goles hay ventaja para el elenco andaluz, que convirtió 63 contra 44 del conjunto madrileño.
En los enfrentamientos más recientes el Sevilla se impuso en la mayoría, incluido el 1-0 de la última visita a tierras getafenses. Hay algún empate sin goles en el medio, pero la tendencia de los últimos años favorece claramente al equipo sevillano.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2026
|Getafe vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|25/08/2025
|Sevilla vs. Getafe
|1-2
|Primera División
|01/02/2025
|Getafe vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|14/09/2024
|Sevilla vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|30/03/2024
|Getafe vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|16/01/2024
|Getafe vs. Sevilla
|1-3
|Copa del Rey
|16/12/2023
|Sevilla vs. Getafe
|0-3
|Primera División
|19/03/2023
|Getafe vs. Sevilla
|2-0
|Primera División
|08/01/2023
|Sevilla vs. Getafe
|2-1
|Primera División
|09/01/2022
|Sevilla vs. Getafe
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 09:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 14:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
- Getafe suma 9 puntos en el torneo.
- Sevilla suma 17 puntos en el torneo.