Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo en El Sardinero. La información de cómo ver el partido.

Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en los Campos de Sport de El Sardinero y comienza a partir de las 09:15 hs (Ciudad de México).

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El conjunto merengue visita Santander en busca de seguir con paso firme en el campeonato local tras imponerse en El Clásico la fecha pasada. Por su parte, el conjunto cantábrico intentará hacerse fuerte ante su gente y dar la sorpresa frente a uno de los principales candidatos al título.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Racing de Santander y Real Madrid de este domingo 1 de noviembre por LaLiga se puede ver en México en exclusiva a través de Sky Sports. A continuación, la información de otros países en la región de cómo ver el encuentro.

México: Sky Sports

Sky Sports Centroamérica: Sky Sports

Sky Sports Sudamérica: DSports, DGO

DSports, DGO Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes, Fubo

ESPN+, ESPN Deportes, Fubo España: DAZN LaLiga, Orange TV

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Racing de Santander llega ubicado en la 13.ª posición de la tabla con 11 puntos tras 10 fechas disputadas. El equipo verdiblanco viene de ganar 2-1 al Espanyol en su última presentación de liga y avanzó en la Copa del Rey entre semana, por lo que buscará mantener esa inercia positiva frente a los gigantes de la capital.

Por su parte, el Real Madrid se encuentra en el 3.° puesto de la clasificación con 24 unidades, acechando de cerca la cima del torneo. Los dirigidos por la Casa Blanca llegan con el ánimo a tope luego de vencer 2-1 al Barcelona y encadenar victorias consecutivas entre liga y UEFA Champions League.

En síntesis

Racing de Santander vs. Real Madrid juegan este domingo 1 de noviembre a las 09:15.

juegan este domingo 1 de noviembre a las 09:15. Sky Sports transmite en exclusiva para México el duelo de la Jornada 11 en El Sardinero .

transmite en exclusiva para México el duelo de la Jornada 11 en . Real Madrid llega 3.° con 24 puntos tras vencer 2-1 al Barcelona en LaLiga.