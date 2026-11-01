Athletic Bilbao vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el San Mames Stadium, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad este domingo 1 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium.

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Athletic Bilbao llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Real Sociedad tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Athletic Bilbao ganó 4-0 como local ante Getafe. El conjunto marcha 7° con 12 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Levante.

Real Sociedad viene de ganar 2-1 como local ante Levante. El equipo ocupa el puesto 5 con 19 puntos. Antes ganó 5-2 como visitante ante Málaga.

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El historial entre Athletic Bilbao y Real Sociedad

Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentaron 65 veces en los últimos años: 20 triunfos de Athletic Bilbao, 23 de Real Sociedad y 22 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/03/2026 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 1-0 Copa del Rey 11/02/2026 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 0-1 Copa del Rey 01/02/2026 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 01/11/2025 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 3-2 Primera División 04/05/2025 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 0-0 Primera División 24/11/2024 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 1-0 Primera División 13/01/2024 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 30/09/2023 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 3-0 Primera División 15/04/2023 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 2-0 Primera División 14/01/2023 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao 3-1 Primera División

Horario del partido

México: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 07:00 hs

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 09:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs

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En síntesis