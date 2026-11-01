Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan por LaLiga. Los titulares de ambos equipos para el partido de este domingo.

Este domingo 1 de noviembre continúa la actividad de la Jornada 11 de LaLiga 2026-2027. Tras 15 años sin verse las caras en la máxima categoría del fútbol español, Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan en los Campos de Sport de El Sardinero a partir de las 09:15 horas (tiempo del centro de México).

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El conjunto cántabro busca mantener su fortaleza como local, condición en la que se mantiene invicto en la actual campaña. Los dirigidos por José Alberto López llegan motivados tras conseguir un valioso triunfo por 2-1 frente al Espanyol el pasado fin de semana, ubicándose en la zona media de la clasificación y con la ilusión de dar la sorpresa ante su afición.

Por su parte, el Real Madrid llega con el ánimo a tope luego de haberse llevado El Clásico frente al Barcelona por 2-1. El equipo merengue encadena una sólida racha de victorias en el certamen doméstico y buscará sumar de a tres en Santander para no perder pisada en la pelea por el liderato. Kylian Mbappé, en un momento dulce tras superar la barrera de los 100 goles de blanco y marcar en sus últimas cuatro presentaciones, comandará el frente de ataque.

La probable alineación de Racing de Santander

Julen Agirrezabala

Álvaro Mantilla

Pablo Ramón

Jeanuël Belocian

Jorge Salinas

Iván Martín

Matteo Prati

Andrés Martín

Sergio Canales

Iñigo Vicente

Yassir Zabiri

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La probable alineación de Real Madrid