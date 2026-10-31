Dónde ver EN VIVO Hull vs. Ipswich Town por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull recibe a Ipswich Town este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Hull viene de empatar 1-1 como local ante Brentford. El equipo ocupa el puesto 10 con 10 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Fulham.

Ipswich Town empató 1-1 como local ante Nottingham Forest en la fecha anterior. Ipswich Town está 12° en la tabla con 10 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Man City.

El historial entre Hull e Ipswich Town

Hull e Ipswich Town se enfrentaron 25 veces en los últimos años: 13 triunfos de Hull, 6 de Ipswich Town y 6 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/03/2026 Ipswich Town vs. Hull 1-0 Championship 25/11/2025 Hull vs. Ipswich Town 0-2 Championship 27/04/2024 Hull vs. Ipswich Town 3-3 Championship 03/10/2023 Ipswich Town vs. Hull 3-0 Championship 23/02/2021 Hull vs. Ipswich Town 0-1 League One 24/11/2020 Ipswich Town vs. Hull 0-3 League One 30/03/2019 Ipswich Town vs. Hull 0-2 Championship 15/09/2018 Hull vs. Ipswich Town 2-0 Championship 13/03/2018 Ipswich Town vs. Hull 0-3 Championship 18/11/2017 Hull vs. Ipswich Town 2-2 Championship

Horario del partido

México: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Tubi, FOX One

Tubi, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 06:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 11:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 14:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 10:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Tubi y FOX One .

y . Hull suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Ipswich Town suma 10 puntos en el torneo.