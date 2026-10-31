Dónde ver EN VIVO Hull vs. Ipswich Town por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Hull recibe a Ipswich Town este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Hull viene de empatar 1-1 como local ante Brentford. El equipo ocupa el puesto 10 con 10 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Fulham.
Ipswich Town empató 1-1 como local ante Nottingham Forest en la fecha anterior. Ipswich Town está 12° en la tabla con 10 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Man City.
El historial entre Hull e Ipswich Town
Hull e Ipswich Town se enfrentaron 25 veces en los últimos años: 13 triunfos de Hull, 6 de Ipswich Town y 6 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/03/2026
|Ipswich Town vs. Hull
|1-0
|Championship
|25/11/2025
|Hull vs. Ipswich Town
|0-2
|Championship
|27/04/2024
|Hull vs. Ipswich Town
|3-3
|Championship
|03/10/2023
|Ipswich Town vs. Hull
|3-0
|Championship
|23/02/2021
|Hull vs. Ipswich Town
|0-1
|League One
|24/11/2020
|Ipswich Town vs. Hull
|0-3
|League One
|30/03/2019
|Ipswich Town vs. Hull
|0-2
|Championship
|15/09/2018
|Hull vs. Ipswich Town
|2-0
|Championship
|13/03/2018
|Ipswich Town vs. Hull
|0-3
|Championship
|18/11/2017
|Hull vs. Ipswich Town
|2-2
|Championship
Horario del partido
- México: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Tubi, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Sudamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 06:30 hs
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 11:30 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 14:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 10:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Tubi y FOX One.
- Hull suma 10 puntos en el torneo.
- Ipswich Town suma 10 puntos en el torneo.