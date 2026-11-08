Alineaciones de Ipswich Town y Bournemouth por la Premier League: formaciones probables

Ipswich Town recibe a Bournemouth este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium. Ipswich Town viene de empatar 2-2 con Hull y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 2-0 a Leeds y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Ipswich Town y Bournemouth
Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Abdoul Ouattara, Dara O'Shea, Issa Diop, Leif Davis, Florentino Luís, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Abdul Fatawu, Emersonn, Jaden Philogene. DT: Gary O’Neill.
Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Ryan Christie, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.
Bajas y ausentes de Ipswich Town y Bournemouth
Ipswich Town:
- Jack Taylor (lesión de rodilla)
- Saša Lukić (lesión en la ingle)
Bournemouth:
- Juanlu Sánchez (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Alex Scott (lesión muscular)
- Veljko Milosavljević (golpe)
- Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
La previa de Ipswich Town y Bournemouth: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 08:00 (hora de México)
- Estadio: Portman Road Stadium
- Historial: 6 cruces — Ipswich Town ganó 1, Bournemouth ganó 1 y empataron 4
- Último antecedente: 02/04/2025: Bournemouth 1-2 Ipswich Town
- Próximo partido de Ipswich Town: vs. Tottenham, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Bournemouth: vs. Nottingham Forest, sábado 21 de noviembre