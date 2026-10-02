Con Henry Martín como el más destacado: La Liga MX anunció el XI ideal de la Jornada 10 del Apertura 2026

Conoce quiénes fueron los elegidos por la competencia nacional como los más destacados tras un nuevo fin de semana de acción.

La Liga MX publicó la alineación ideal tras el cierre de la décima fecha del Torneo Apertura 2026. La gran figura de esta nómina honorífica fue Henry Martín, delantero del América, quien recibió la distinción especial como el Jugador de la Jornada gracias a su enorme actuación en el ataque azulcrema. El atacante mexicano encabezó un equipo repleto de futbolistas que marcaron la diferencia durante el fin de semana.

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En el arco de esta formación ideal quedó seleccionado Guillermo Allison, guardameta de Querétaro que tuvo intervenciones clave para mantener con vida a su equipo. La línea defensiva la integran Eduardo Tercero por parte del Atlante, el juvenil Miguel Vázquez del América y Sébastien Salles-Lamonge, quien completó un trabajo sólido con la camiseta del Atlético de San Luis.

Henry Martín lideró el XI ideal de la Jornada 10 de la Liga MX. (GETTY IMAGES)

La zona media del campo reúne una mezcla de talento y generación de juego con cuatro nombres destacados. Fran Villalba de Santos Laguna y Kevin Zenón con Atlas se ganaron sus lugares. A ellos se sumaron Juan Brunetta tras su buena producción en Tigres y Jhojan Julio como referente en la mitad de la cancha para el Atlante.

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Así quedó conformado el XI ideal de la Jornada 10 de la Liga MX. (GETTY IMAGES)

La delantera de este equipo estelar quedó conformada por tres atacantes en un nivel sobresaliente. Mateo Coronel representó a Querétaro con su cuota de gol, José Alvarado aportó la efectividad con León, y Henry Martín cerró el tridente ofensivo como la pieza más valiosa de toda la fecha.

Para completar el cuadro de honor, la organización de la Liga MX eligió a Miguel Herrera como el mejor entrenador del fin de semana. El DT del Atlante lideró tácticamente a sus dirigidos para sumar un triunfo vital en el torneo ante Rayados de Monterrey y se quedó con el puesto de honor en el banquillo de este XI ideal.

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En síntesis