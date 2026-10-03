Quién pelea HOY sábado 3 de octubre de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Este sábado 3 de octubre, el octágono de UFC está listo para disfrutar de una velada que promete un show imponente. Tras varias jornadas con mucho en juego en el octágono más importante del mundo, este fin de semana no será la excepción en relación a su espectacularidad.
Las protagonistas más importantes del día serán Natalia Silva y Wang Cong. La brasileña y la china se medirán con el título del peso mosca en juego. La sudamericana sabe que tiene una oportunidad enorme de vencer a la asiática en ascenso, mientras que la oriental demostrar vigencia dentro del octágono. A pesar de tratarse de uno de los eventos más criticados del año por su falta de estrellas, los elegidos por la compañía buscarán callar más de una boca.
La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 14:00hs del Centro de México, las 15:00hs en Bogotá y las 17:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 3 de octubre en UFC:
- Eric Nolan vs. Court McGee | Peso welter
– Horario: 14:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Ismail Naurdiev vs. Marvin Vettori | Peso medio
– Horario: a continuación de Eric Nolan vs. Court McGee
– Transmisión: Paramount+
- Alexander Hernandez vs. Rafael Dos Anjos | Peso ligero
– Horario: a continuación de Ismail Naurdiev vs. Marvin Vettori
– Transmisión: Paramount+
- Bruce Whitehead vs. Jacobe Smith | Peso welter
– Horario: a continuación de Alexander Hernandez vs. Rafael Dos Anjos
– Transmisión: Paramount+
- Mick Parkin vs. Johnny Walker | Peso pesado
– Horario: a continuación de Bruce Whitehead vs. Jacobe Smith
– Transmisión: Paramount+
- Lucas Armand vs. Anthony Wint | Peso pesado
– Horario: a continuación de Mick Parkin vs. Johnny Walker
– Transmisión: Paramount+
- Anthony Romero vs. Marcus McGhee | Peso pluma
– Horario: a continuación de Lucas Armand vs. Anthony Wint
– Transmisión: Paramount+
- Andrey Pulyaev vs. Damian Pinas | Peso medio
– Horario: a continuación de Anthony Romero vs. Marcus McGhee
– Transmisión: Paramount+
- Alden Coria vs. Imanol Rodriguez | Peso mosca
– Horario: a continuación de Andrey Pulyaev vs. Damian Pinas
– Transmisión: Paramount+
- Roman Kopylov vs. Ateba Gautier | Peso medio
– Horario: a continuación de Alden Coria vs. Imanol Rodriguez
– Transmisión: Paramount+
- Khaos Williams vs. Roberto Soldić | Peso welter
– Horario: a continuación de Roman Kopylov vs. Ateba Gautier
– Transmisión: Paramount+
- Esteban Ribovics vs. King Green | Peso ligero
– Horario: a continuación de Khaos Williams vs. Roberto Soldić
– Transmisión: Paramount+
- Payton Talbott vs. Deiveson Figueiredo | Peso gallo
– Horario: a continuación de Esteban Ribovics vs. King Green
– Transmisión: Paramount+
- Wang Cong vs. Natalia Silva | Peso mosca femenino
– Horario: a continuación de Payton Talbott vs. Deiveson Figueiredo
– Transmisión: Paramount+
En síntesis
- Natalia Silva y Wang Cong disputarán el título de peso mosca en UFC.
- Paramount+ transmitirá en exclusiva el evento de UFC este sábado 3 de octubre.
- Las peleas iniciarán a las 14:00 horas del Centro de México.