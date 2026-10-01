Toluca está atravesando uno de los mejores momentos de su historia y mucho tiene que ver con Antonio Mohamed, el entrenador argentino que hizo las cosas de la mejor manera desde su llegada al conjunto mexicano. Bajo su conducción, los Diablos Rojos recuperaron el protagonismo y se consolidaron como uno de los equipos más competitivos de la Liga MX.
Encuesta¿Mohamed es el DT más importante de la historia de Toluca?
¿Mohamed es el DT más importante de la historia de Toluca?
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Con el Turco en el banquillo, los Diablos Rojos primero se consagraron bicampeones del futbol mexicano, alcanzaron a Chivas en títulos de liga y quedaron a cuatro de América, el máximo ganador del certamen. Un logro que confirmó el gran trabajo del técnico argentino.
Pero no se conformaron con eso, porque en la temporada siguiente, si bien no lograron conquistar el histórico tricampeonato, apostaron por el plano internacional y se consagraron campeones de la Concachampions tras vencer a Tigres en la final.
En esta temporada, Toluca volvió a conquistar un título internacional, en este caso la Leagues Cup, luego de imponerse ante Rayados de Monterrey. A todos estos logros también hay que sumarle los títulos del Campeón de Campeones y la Campeones Cup.
Los aficionados escarlatas están muy contentos con el presente del equipo y con el proyecto encabezado por el entrenador argentino. Sin embargo, también saben que tarde o temprano podrían quedarse sin su director técnico. En medio de uno de los ciclos más exitosos de la institución, el propio Mohamed volvió a hablar de sus deseos a futuro.
Las palabras de Mohamed sobre su futuro
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En una entrevista con TyC Sports, el entrenador argentino reconoció que extraña su país y que tiene el deseo de volver a dirigir en el futbol argentino. Aunque no confirmó cuándo podría concretarse ese regreso, sus palabras dejaron en claro que es una posibilidad que contempla para su futuro.
“Todo lo extraño. Pero cada vez falta menos para volver. Me veo en una vuelta en el futbol argentino y anhelo que así sea, en algún momento va a ser”, reveló el Turco Mohamed.
En sintesis
- Antonio Mohamed suma seis títulos al frente de Toluca en un año y medio.
- Toluca ganó la Concachampions tras vencer a Tigres bajo la dirección técnica del Turco.
- Antonio Mohamed expresó su deseo de volver pronto a dirigir en el futbol argentino.