El entrenador argentino reconoció que extraña su país y que anhela volver a dirigir allí. Aunque no confirmó una fecha para su salida, sus declaraciones despertaron interrogantes sobre su futuro en los Diablos Rojos.

Toluca está atravesando uno de los mejores momentos de su historia y mucho tiene que ver con Antonio Mohamed, el entrenador argentino que hizo las cosas de la mejor manera desde su llegada al conjunto mexicano. Bajo su conducción, los Diablos Rojos recuperaron el protagonismo y se consolidaron como uno de los equipos más competitivos de la Liga MX.

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Con el Turco en el banquillo, los Diablos Rojos primero se consagraron bicampeones del futbol mexicano, alcanzaron a Chivas en títulos de liga y quedaron a cuatro de América, el máximo ganador del certamen. Un logro que confirmó el gran trabajo del técnico argentino.

Pero no se conformaron con eso, porque en la temporada siguiente, si bien no lograron conquistar el histórico tricampeonato, apostaron por el plano internacional y se consagraron campeones de la Concachampions tras vencer a Tigres en la final.

En esta temporada, Toluca volvió a conquistar un título internacional, en este caso la Leagues Cup, luego de imponerse ante Rayados de Monterrey. A todos estos logros también hay que sumarle los títulos del Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

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Los aficionados escarlatas están muy contentos con el presente del equipo y con el proyecto encabezado por el entrenador argentino. Sin embargo, también saben que tarde o temprano podrían quedarse sin su director técnico. En medio de uno de los ciclos más exitosos de la institución, el propio Mohamed volvió a hablar de sus deseos a futuro.

Las palabras de Mohamed sobre su futuro

En una entrevista con TyC Sports, el entrenador argentino reconoció que extraña su país y que tiene el deseo de volver a dirigir en el futbol argentino. Aunque no confirmó cuándo podría concretarse ese regreso, sus palabras dejaron en claro que es una posibilidad que contempla para su futuro.

“Todo lo extraño. Pero cada vez falta menos para volver. Me veo en una vuelta en el futbol argentino y anhelo que así sea, en algún momento va a ser”, reveló el Turco Mohamed.

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