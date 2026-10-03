El fenómeno del Barca asombró a los fans al no estar en la nómina para la nueva prueba de su selección.

Con una afición nada satisfecha con los últimos años del equipo, la Selección de Brasil continuará con su gira por destinos exóticos y en esta ocasión chocará contra India. La ‘Canarinha’ sabe que no la tendrá nada fácil para convencer nuevamente a sus simpatizantes, por lo que deberá seguir ganando y sobre todo jugando bien.

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El conjunto de Carlo Ancelotti llega tras lograr un gran triunfo por 4-2 ante Australia a domicilio, con las conquistas de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes y Vini Jr. Previamente había igualado a uno con el mismo oponente, por lo que disputará ante India su tercer amistoso internacional de esta ventana de selecciones.

A diferencia del partido anterior, para esta nueva prueba la ‘Verdeamarella’ no contará con una de sus figuras: Raphinha. El crack del Barcelona no aparece entre los convocados de Brasil para medirse contra India este sábado. Así como no figura entre los once iniciales para el juego, tampoco aguardará entre los suplentes del equipo.

Raphinha no tendrá actividad ante India [Foto: Getty]

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El extremo de la Selección de Brasil no verá minutos en este nuevo amistoso internacional ya que sufrió un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho. Raphinha tuvo que ser sustituido en el encuentro previo a causa de una molestia muscular, y los estudios arrojaron ese parte médico, descartando cualquier lesión peor.

Si bien no tendrá un largo tiempo de rehabilitación, la Federación Brasileña anunció que el jugador fue desafectado de la convocatoria para el resto de la fecha FIFA. Las autoridades le permitieron al futbolista regresar a España para continuar con su recuperación y no arriesgar su integridad física de cara a sus próximos compromisos.

Por esta misma situación, la afición acusó al futbolista de “cuidarse” para llegar bien a Barcelona y a los siguientes desafíos del cuadro culé en la temporada. Muchos fanáticos se sintieron traicionados por Raphinha, por considerar que priorizó a su club por sobre Brasil y su selección. Ante India, el delantero lo mirará por la televisión.