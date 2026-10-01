En los últimos tiempos, Toluca se ha destacado por su búsqueda de la excelencia institucional. Luego de transitar algunas épocas ‘anodinas’, hoy ha vuelto a eregirse como uno de los clubes más preponderantes de México. Con el futbol como eje de partida pero trasladado a toda escala, los Diablos Rojos volvieron a ser uno de los entes modelo del país.

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Está claro que sin los éxitos del futbol masculino con Antonio Mohamed a la cabeza nada hubiera sido posible. Ningún club ganó tanto ni fue tan exitoso recientemente como ellos, lo cual ha captado la atención no solo dentro del ámbito mexicano sino reconocimiento internacional. Toluca ha repatriado su lugar en los primeros planos y está en la boca de todos.

Ahora bien, en el seno de la institución pretenden no conformarse solo con las conquistas del equipo del ‘Turco’. La directiva apunta a conseguir la perfección en todos los niveles, y que se hable del Toluca en todos lados y por todas las causas. Por ello, se invertirá no solo dinero sino también otros recursos en fortalecer otras áreas de alto valor agregado.

En este sentido, las autoridades se ocuparán de reordenar la reestructura interna con un cambio drástico en busca de un salto de calidad. Luego de una evaluación y un sumario en las oficinas del club, se tomó una determinación importante con vistas al futuro deportivo. Aunque algunos en principio no estaban de acuerdo, hubo consenso final al respecto.

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Tal como confirmó Bruno Hernández, corresponsal de GrupMediaPro y especialista de la Liga MX Femenil, los Diablos Rojos destituirán de su cargo a Alberto Toril, DT del Toluca Femenil. Pese a que hizo una buena campaña, con resultados favorables, luego de su breve trabajo en el club la directiva considera que no será suficiente como para conseguir títulos.

Alberto Toril no seguiría en su puesto [Foto: Toluca FC]

Hasta el momento, el entrenador cosechó 6 triunfos, 1 empate y 2 derrotas dentro de los escasos nueve partidos que le tocó dirigir oficialmente al frente del equipo del Toluca Femenil. Estos marcadores representan un 70% de efectividad, lo cual para cualquier equipo que compite en la Liga MX sería una labor más que positiva por su corta etapa al mando.

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No obstante, la última derrota por abultadísima goleada caló hondo en la directiva del Toluca, que no dejaría pasar semejante resultado por la vergüenza deportiva del caso. Como en las grandes instituciones, buscan tener esa misma exigencia con sus estrategas. De acuerdo al reporte, su último encuentro sería el juego que viene contra el Pachuca Femenil.