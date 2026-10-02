Luis Malagón jugó los 90 minutos del amistoso del América contra Cruz Azul. El portero volvió después de siete meses de recuperación.

América empató 0-0 con Cruz Azul este jueves en un amistoso que se llevó a cabo en San Diego, Estados Unidos. En dicho partido se dio por fin el regreso de Luis Ángel Malagón, quien no sumaba minutos con el primer equipo de Las Águilas desde marzo.

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El portero mexicano sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo y tardó siete meses en volver a jugar con el América. Guillermo Almada aprovechó el amistoso para darle la titularidad a Luis Malagón y luego el referente de Las Águilas habló sobre qué sintió en su regreso.

La palabra de Luis Malagón

“Fueron siete meses de mucho sentimiento, pero estoy agradecido con la vida porque otra vez tuve la oportunidad de jugar. Creo que fue un partido complicado, es el campeón actual y fue un partido ríspido”, comenzó diciendo Luis Malagón en un video que compartió América en sus redes sociales.

“Pero bueno hay que seguir trabajando que es lo único. Le agradezco a mi familia, a mis compañeros y a ustedes que siempre han estado ahí y seguir para adelante nada mas. No sabia si iba a volver a caminar, me costó mucho. Estoy con otra mentalidad y tratando de adaptarnos a todo“, agregó el portero de Las Águilas.

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Paso a paso y con la misma energía por querer darlo todo, Malagón 🥹🫶



¡Muchas felicidades por tu regreso a las canchas! 👊 pic.twitter.com/9QOoCbrYO4 — Club América (@ClubAmerica) October 2, 2026

“Estoy agradecido con Dios y con el América por seguir acá y tal vez me permita estar mucho tiempo mas acá y ganar mas títulos. Me encantaría irme siendo campeón otra vez“, concluyó Luis Malagón en sus sensaciones tras su regreso al campo de juego.

El portero jugó los 90 minutos del amistoso de América frente a Cruz Azul y ahora ya podría decirse que Luis Malagón está en condiciones de volver a luchar por la titularidad. Ahora dependerá de Guillermo Almada y de su apreciación entre Rodolfo Cota y ‘Batman’.

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En síntesis