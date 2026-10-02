El entrenador de Toluca rompió el silencio sobre el premio que será entregado este mes y se inclinó por el argentino.

El Balón de Oro es uno de los temas más comentados del momento y la carrera por el prestigioso premio tiene a varios futbolistas de gran nivel que estuvieron a la altura durante la temporada y que buscarán quedarse con el galardón. Entre ellos aparecen Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Fabián Ruiz, quienes incluso ya se han referido públicamente a sus posibilidades.

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Mientras algunos candidatos no esconden sus intenciones, otros prefieren mantener un perfil más bajo y dejar que sean sus actuaciones las que hablen. En medio de este debate, también aparece un nombre que, a sus 39 años, continúa generando admiración: Lionel Messi.

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El argentino viene de disputar un Mundial destacado con la Selección Argentina, una actuación que volvió a ponerlo en el centro de la conversación por el máximo reconocimiento individual. Para muchos, el capitán de la Albiceleste reúne argumentos para quedarse con el premio por novena vez en su carrera.

Entre quienes respaldan esa posibilidad aparece Antonio Mohamed. El entrenador argentino, actualmente al frente de Toluca, habló sobre Messi durante el Olé Summit y fue contundente al referirse a la posibilidad de que el rosarino vuelva a recibir el Balón de Oro.

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El Turco Mohamed pidió el Balón de Oro para Messi

Mohamed recordó el impacto que tuvo Messi durante su carrera con Argentina y aseguró que, más allá de cualquier debate futbolístico, considera que sería algo positivo que el delantero vuelva a quedarse con el premio.

“Siempre nos acordamos de lo que hablamos. Lo mejor que le puede pasar al futbol es que, con todo lo que se habla, le den el Balón de Oro. En cualquier debate futbolístico, sacando de lado que es argentino, no hay un tipo que esté cerca. ¿En qué o quién puede estar cerca de él?”, expresó el entrenador.

🇦🇷🌟 "Lo mejor que le puede pasar al fútbol es que le den el Balón de Oro", el Turco Mohamed sobre Messi



El entrenador elogió a Leo y dijo que "ahora que hablan tanto" es un gran momento para que el astro argentino vuelva a ser elegido el mejor del planeta 🌎 pic.twitter.com/Gq4EEZq49o — Diario Olé (@DiarioOle) October 1, 2026

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El Turco también recordó el Mundial que disputó Messi y sostuvo que esperaba que el argentino tuviera una actuación destacada por las características de los partidos de máxima exigencia. “Yo sabía que Messi iba a tener su mejor Mundial porque está acostumbrado a ese tipo de canchas”, señaló Mohamed.

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