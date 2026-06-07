¿Por qué Italia no juega el Mundial 2026?

Este domingo, Italia juega un amistoso internacional con Grecia y los aficionados se preguntan por qué el histórico campeón no se está preparando para disputar el Mundial 2026. La respuesta se encuentra en otra catástrofe deportiva reciente. La Azzurra quedó eliminada en la instancia de repechaje frente a Bosnia por la vía de los penales, una consecuencia directa de una campaña previa muy floja en las Eliminatorias de la UEFA.

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Este duro revés decretó una estadística alarmante para el fútbol mundial: es el tercer certamen ecuménico consecutivo al que el combinado italiano no logra clasificar, tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. La crisis institucional y deportiva es total, lo cual forzó la salida de los principales mandos y sumergió al balompié de ese país en un periodo de profunda incertidumbre y cuestionamientos.

La dura crisis que vive la selección italiana

Ante esta realidad, la federación apostó por el nombramiento de Silvio Baldini como nuevo entrenador del primer equipo. El estratega asumió el cargo con una premisa clara: el fútbol italiano se encuentra inmerso en una crisis estructural y resulta urgente un proceso de reconstrucción profunda para devolver a la plantilla hacia los primeros planos internacionales.

Pio Esposito es la figura de la nueva selección italiana. (GETTY IMAGES)

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Bajo esa línea de trabajo, el cuerpo técnico tomó determinaciones drásticas para esta convocatoria. La nueva directiva dejó de lado a las grandes figuras consagradas de los últimos años y centró su mirada de forma exclusiva en jóvenes promesas de los distintos clubes locales. El plan principal es comenzar a pensar a largo plazo en lo que viene, en lugar de priorizar los resultados en lo inmediato.

Dentro de esta nómina alternativa llena de caras nuevas, Francesco Pio Esposito, el atacante propiedad del Inter, surge como la máxima figura y principal estandarte de la renovación generacional. El delantero asume la responsabilidad de liderar el ataque en este nuevo ciclo, con la ilusión de edificar los cimientos de una Selección que necesita recuperar su identidad y su mística de cara al futuro.

En síntesis

Italia no clasificó al Mundial 2026 tras perder en el repechaje ante Bosnia .

no clasificó al Mundial 2026 tras perder en el repechaje ante . La Azzurra registrará su tercera ausencia consecutiva en la máxima cita del fútbol internacional.

en la máxima cita del fútbol internacional. Francesco Pio Esposito lidera la renovación de la plantilla como la máxima figura convocada.