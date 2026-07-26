El Como prohíbe los cabezazos en fuerzas básicas por pedido de Varane

Raphael Varane hoy ocupa el cargo de asesor y jefe del Consejo de Educación y Desarrollo dentro del conjunto del Como en Italia. Por lo que ahora ha diseñado una nueva estrategia en la que en las fuerzas básicas del conjunto estarán prohibidos los golpes al balón con la cabeza, dependiendo de las edades que tengan.

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¿Por qué se prohíben los cabezazos en las fuerzas básicas del Como?

Para muchos es una medida extraña, pero la realidad es que tiene una base científica, ya que si los niños están en pleno crecimiento pueden tener problemas en los huesos e incluso en el cerebro. Además, el futbolista en su carrera sufrió varias conmociones cerebrales, por lo que lo motivó a crear conciencia de estos golpes a largo plazo.

De igual manera, se ha revelado que después de un tiempo se puede generar un deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas precisamente por los impactos que tiene con el balón. Es por ello que se ha tomado esta medida de manera específica con cada una de las categorías, dependiendo de su desarrollo de los jugadores.

¿Cuáles son las medidas implemantadas?

Según con lo mencionado, las reglas serían las siguientes: en la Sub 10 quedará prohibido cabecear, por lo que los tiros de esquina y laterales se ejecutarían al ras del suelo. Para la Sub 11, tienen esta misma regla, pero sólo en cierta etapa se introduciría el cabezazo con pelotas de goma. Para la Sub 12 sólo habrá una sesión de cabezazo al mes, con un máximo de cinco.

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Y en la Sub 13 se permite sólo en las prácticas, una vez por semana y de igual manera con un máximo de cinco. Su trabajo en la cantera junto con los directores deportivos, le ha permitido desarrollar este tipo de iniciativas que ayuden a un crecimiento, sobre todo en un equipo muy nuevo en la Serie A que está innovando y que ahora incluso su club mayor estará en Champions League.

En síntesis