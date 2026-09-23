Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Perú por las semifinales de los Juegos Suramericanos: canales de TV y streaming

Argentina y Perú se enfrentan este miércoles 23 de septiembre por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina y Perú se enfrentan este miércoles 23 de septiembre por las semifinales de los Juegos Suramericanos. El decisivo encuentro se disputará a partir de las 11:00 hs (tiempo del Centro de México) / 14:00 hs (Argentina).

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Ambas selecciones llegan a este cruce eliminatorio con la mira puesta en avanzar a la gran final del certamen. El ganador de este duelo aseguró un lugar en el podio y luchará directamente por la medalla de oro.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre Argentina y Perú de este miércoles 23 de septiembre por las semifinales de los Juegos Suramericanos se podrá seguir en México y en el resto del continente a través de las siguientes opciones de TV y plataformas digitales:

México: Claro Sports (TV y YouTube) / TyC Sports Play

Claro Sports (TV y YouTube) / TyC Sports Play Centroamérica: Claro Sports

Claro Sports Perú: Movistar Deportes (Canal 3 / 703 HD)

Movistar Deportes (Canal 3 / 703 HD) Argentina: TyC Sports, DeporTV y Disney+ / LPF Play

TyC Sports, DeporTV y Disney+ / LPF Play Estados Unidos: TyC Sports Internacional / Fanatiz

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado de la Selección Argentina, el equipo viene mostrando un nivel sólido en la competencia continental. La Albiceleste clasificó como líder de su grupo con puntaje ideal, consolidándose como uno de los serios candidatos a subirse a lo más alto del podio.

Por su parte, Perú logró el boleto a semifinales tras un duro recorrido en la fase previa. El conjunto incaico busca dar el golpe ante uno de los favoritos del torneo para inscribir su nombre en el partido definitorio por la medalla de oro.

En sintesis

Argentina y Perú disputan hoy las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026.

las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026. Estadio Marcelo Bielsa recibe el cruce clasificatorio a las 11:00 horas de México.

el cruce clasificatorio a las 11:00 horas de México. Claro Sports y TyC Sports transmiten la semifinal en vivo según la región.