En España revelan que Edson Álvarez tiene conversaciones avanzadas con la Real Sociedad

Edson Álvarez tiene decidido salir del West Ham. A pesar de que hace unos días el equipo inglés comunicó los dorsales de la temporada y allí apareció el mexicano con el número ‘4’, uno de los referentes del Tri sigue con la intención de irse de los Hammers.

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Varios equipos se mencionaron como posibles destinos de Edson Álvarez, pero tan solo quedan dos semanas para que cierre el mercado y el mexicano aún sigue en el West Ham. Sin embargo, en las últimas horas Real Sociedad habría avanzado por el ‘Machín‘.

De acuerdo a lo informado por Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, Real Sociedad y Edson Álvarez tendrían negociaciones avanzadas para llegar a un acuerdo.

Los detalles de la negociación entre Edson Álvarez y Real Sociedad

El reportero cuenta que el ‘Machín’ decidió rebajarse su salario con la intención de que se concrete su fichaje por el equipo vasco. El sueldo de Edson Álvarez ha sido uno de los principales problemas por los que todavía ningún club concretó el fichaje del centrocampista.

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Edson Álvarez sumó minutos con West Ham en la primera ronda de la EFL Cup (Getty Images)

Otro problema es que el West Ham quiere recuperar una buena cifra de dinero de los 35 millones de euros que invirtió por el mexicano. El Colonia de Alemania y el Ajax se interesaron por el ‘Machín’ pero por distintos motivos estas opciones nunca se concretaron.

Ahora aparece la Real Sociedad como el destino más factible de Edson Álvarez. Sin embargo, el equipo vasco es conocido por ser una institución complicada a la hora de negociar y es lo que tendrá que hacer con el West Ham si quiere concretar la llegada del futbolista de la Selección Mexicana.

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Lo que sí está claro es que el mexicano no quiere jugar en el Championship con el West Ham. Dos semanas es un tiempo considerable para encontrar otro equipo antes de que cierre el mercado, pero el tiempo corre para el ‘Machín’ de cara a la temporada europea que está comenzando.

En síntesis