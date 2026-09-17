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Qué partidos se juegan HOY jueves 17 de septiembre por la UEFA Europa League 2026-27

Este jueves se disputan nueve partidos de la Fase Liga. Repasa cada uno de ellos con sus respectivos horarios.

Balón de la UEFA Europa League
© Getty ImagesBalón de la UEFA Europa League

La UEFA Europa League 2026-27 completa la Jornada 1 de la Fase Liga este jueves con nueve partidos. Equipos destacados como Juventus, Real Sociedad, Besiktas o Celtic hacen su estreno en la presente edición y a continuación te contamos a qué hora comienza cada encuentro.

Todos los partidos de HOY jueves 17 de septiembre en la Europa League

  • Levski vs. Salzburgo | 10:45 hs (CDMX)
  • OFI Creta vs. Hoffenheim | 10:45 hs (CDMX)
  • Besiktas vs. Marsella | 13:00 hs (CDMX)
  • Celtic vs. Ferencvaros | 13:00 hs (CDMX)
  • Crystal Palace vs. Lech Poznan | 13:00 hs (CDMX)
  • Juventus vs. Nijmegen | 13:00 hs (CDMX)
  • Lilleström vs. Torreense | 13:00 hs (CDMX)
  • Plzen vs. Royale Union SG | 13:00 hs (CDMX)
  • Real Sociedad vs. Bournemouth | 13:00 hs (CDMX)
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Juventus recibe a Nijmegen en el estreno de la Europa League (Getty Images)

Juventus recibe a Nijmegen en el estreno de la Europa League (Getty Images)

Tabla de posiciones de la Fase Liga de la Europa League 2026-27

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Leandro Barraza
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