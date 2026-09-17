Qué partidos se juegan HOY jueves 17 de septiembre por la UEFA Europa League 2026-27

La UEFA Europa League 2026-27 completa la Jornada 1 de la Fase Liga este jueves con nueve partidos. Equipos destacados como Juventus, Real Sociedad, Besiktas o Celtic hacen su estreno en la presente edición y a continuación te contamos a qué hora comienza cada encuentro.
Todos los partidos de HOY jueves 17 de septiembre en la Europa League
- Levski vs. Salzburgo | 10:45 hs (CDMX)
- OFI Creta vs. Hoffenheim | 10:45 hs (CDMX)
- Besiktas vs. Marsella | 13:00 hs (CDMX)
- Celtic vs. Ferencvaros | 13:00 hs (CDMX)
- Crystal Palace vs. Lech Poznan | 13:00 hs (CDMX)
- Juventus vs. Nijmegen | 13:00 hs (CDMX)
- Lilleström vs. Torreense | 13:00 hs (CDMX)
- Plzen vs. Royale Union SG | 13:00 hs (CDMX)
- Real Sociedad vs. Bournemouth | 13:00 hs (CDMX)
Juventus recibe a Nijmegen en el estreno de la Europa League (Getty Images)