¿Por qué no juega Julián Álvarez en Real Sociedad vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27?

Julián Álvarez no forma parte de la convocatoria del Atlético de Madrid. El motivo de la ausencia del argentino.

Atlético de Madrid visita a Real Sociedad en el partido que se disputa este domingo 13 de septiembre por LaLiga. Para cualquier equipo del torneo suele ser complicado enfrentar al conjunto vasco en su cancha y por eso el colchonero tendrá un duro desafío.

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Además, las complicaciones se le asomaron desde la previa al Atlético de Madrid por una situación que involucra a Julián Álvarez debido a que Diego Pablo Simeone no va a poder contar con el delantero argentino.

Julián Álvarez directamente no hizo el viaje hacia San Sebastián y el equipo de la capital española detalló que el argentino no juega producto de una sobrecarga muscular.

“Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy“, explicó el Atlético de Madrid en sus redes sociales.

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La alineación de Atlético de Madrid ante Real Sociedad