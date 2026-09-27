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Liga de Naciones

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Rumania y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Romania vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones
Romania vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones

Rumania se juega buena parte de sus chances en la Liga de Naciones este lunes 28 de septiembre, cuando reciba a Bosnia y Herzegovina con la obligación de reponerse rápido.

Es apenas la segunda fecha del grupo, pero ninguno de los dos quiere arrancar con puntos perdidos en dos presentaciones seguidas.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi

La actualidad de ambos equipos

Rumania llega golpeada después de caer 2-1 como visitante ante Suecia en el debut. El equipo local necesita mostrar una reacción inmediata si no quiere quedar relegado en la tabla desde temprano, algo que a esta altura del torneo puede pesar más de lo habitual.

Bosnia y Herzegovina, en cambio, rescató un punto en su visita a Polonia con un 0-0 que la deja algo mejor posicionada. No ganó, pero tampoco perdió, y llega a Rumania con la idea de dar el próximo paso y quedarse con los tres puntos que todavía no consiguió.

El historial entre Rumania y Bosnia y Herzegovina

El historial entre ambos es parejo: de ocho enfrentamientos, Rumania ganó cuatro y Bosnia otros cuatro, sin empates en el medio. En goles también hay ventaja rumana, 14 contra 8, aunque eso incluye partidos ya lejanos. Lo más reciente favorece a los bosnios, que se impusieron en los dos últimos cruces, el más reciente por 3-1 en 2025.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
15/11/2025 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers
21/03/2025 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 0-1 UEFA World Cup Qualifiers
26/09/2022 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 4-1 UEFA Nations League
07/06/2022 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 1-0 UEFA Nations League
03/06/2011 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA European Championship Qualifiers
26/03/2011 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
07/06/2003 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2002 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 0-3 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Rumania y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Rumania suma 0 puntos en el torneo.
  • Bosnia y Herzegovina suma 1 punto en el torneo.
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