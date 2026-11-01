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Elche vs. Valencia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche vs. Valencia, LaLiga
Elche vs. Valencia, LaLiga

Elche recibe a Valencia este domingo 1 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Elche ganó 3-0 como visitante ante Rayo Vallecano. El conjunto marcha 16° con 10 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Villarreal.

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Valencia viene de perder 1-2 como local ante Villarreal. El equipo ocupa el puesto 19 con 6 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Athletic Bilbao.

El historial entre Elche y Valencia

Elche y Valencia se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 3 triunfos de Elche, 7 de Valencia y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/04/2026Elche vs. Valencia1-0Primera División
10/01/2026Valencia vs. Elche1-1Primera División
23/04/2023Elche vs. Valencia0-2Primera División
15/10/2022Valencia vs. Elche2-2Primera División
19/03/2022Elche vs. Valencia0-1Primera División
11/12/2021Valencia vs. Elche2-1Primera División
30/01/2021Valencia vs. Elche1-0Primera División
23/10/2020Elche vs. Valencia2-1Primera División
20/03/2015Elche vs. Valencia0-4Primera División
25/10/2014Valencia vs. Elche3-1Primera División

Horario del partido

  • México: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 07:00 hs
  • Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 09:15 hs
  • Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 14:00 hs
  • Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Elche suma 10 puntos en el torneo.
  • Valencia suma 6 puntos en el torneo.
Bolavip México
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