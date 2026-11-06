¿Por qué Cristiano Ronaldo no juega este fin de semana con Al-Nassr por la Saudi Pro League?

Este fin de semana entre el 7 y 8 de noviembre son los últimos días con partidos internacionales antes de que comience una nueva Fecha FIFA, en la que todas las selecciones a nivel mundial afrontarán diferentes encuentros. Por ejemplo, Portugal juega por la UEFA Nations League pero sin la presencia de Cristiano Ronaldo.

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Sin embargo, se suponía que Al-Nassr jugaría con Al-Hazm en estos días por la Saudi Pro League. Pero la Jornada 13 de la competición de Arabia Saudita fue suspendida y los millones de fanáticos de Cristiano Ronaldo tendrán que aguardar para volver a verlo jugar.

“La decisión se enmarca en una revisión más amplia del calendario de la liga ⁠⁠2026-27⁠⁠, ya que las nuevas fechas de la Copa de Asia aportan una mayor flexibilidad al calendario futbolístico nacional“, aseguró la Saudi Pro League en un comunicado para explicar el motivo de la suspensión de la jornada.

La Copa de Asia se suponía que se iba a llevar a cabo del 7 de enero hasta el 5 de febrero, pero el inicio del torneo fue aplazado hasta diciembre de 2027 debido a los problemas bélicos que atraviesa la región y la falta de garantías de seguridad hacia las distintas selecciones.

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La Saudi Pro League tuvo en cuenta la fecha original de la Copa de Asia en su calendario. No obstante, como ahora se aplazó el torneo hasta diciembre de 2027, ahora la SPL tiene más margen y flexibilidad para su propia competición y es por eso que aplazaron la Jornada 13.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo?

De esta manera, el próximo partido de Cristiano Ronaldo será recién el 20 de noviembre, día en el que Al-Nassr se enfrentará ni más ni menos que contra el Al-Qadisiya de Julián Quiñones por la Jornada 14 de la Saudi Pro League.

En síntesis

Cristiano Ronaldo no jugará este fin de semana porque la Saudi Pro League suspendió la Jornada 13 tras el aplazo de la Copa de Asia.

no jugará este fin de semana porque la suspendió la tras el aplazo de la Copa de Asia. La Copa de Asia fue aplazada hasta diciembre de 2027 por problemas bélicos regionales.

fue aplazada hasta por problemas bélicos regionales. El próximo partido de Al-Nassr está programado para el 20 de noviembre contra Al-Qadisiya.