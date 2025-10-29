Cuando Arne Slot tomó las riendas del Liverpool, muchos aficionados de los ‘Reds’ lo miraron de reojo, por la dificultad que significaba el desafío de suceder a una leyenda como Jurgen Klopp, más allá del irregular último año del alemán. El ganar la Premier League de punta a punta en su primer temporada había hecho calmar ansiedades, pero hoy los fantasmas volvieron con los malos resultados.

Publicidad

Publicidad

Tras un inicio de la campaña 2025/26 con triunfos conseguidos en los últimos minutos pero sin grandes actuaciones, se le acabó la suerte al equipo de Slot. Ahora, el Liverpool acumula 6 derrotas en sus últimos 7 encuentros entre todas las competencias, con el agregado de que en prácticamente ninguno de ellos mostró señales de una mejora en el funcionamiento y en el juego colectivo.

En la actualidad, se observa un once partido más que un ‘equipo’: Luis Díaz era un delantero que desequilibraba pero que tenía compromiso defensivo; hoy los atacantes de los ‘Reds’ no obedecen a ese compañerismo, no retroceden para colaborar, y los defensores sufren los embates de las ofensivas rivales, con un mediocampo que tampoco da garantías ni seguridad. Así, será imposible para Liverpool poder salir de la crisis futbolística que atraviesa en este tramo del semestre.

El festejo de Luis Díaz para su ex compañero de Liverpool, Diogo Jota [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

La venta de Luis Díaz, una decisión que sólo trajo dolor de cabeza a Liverpool:

Desde el momento en que Arne Slot comenzó a ‘marginar’ a Luis Díaz, el “pollo” de Jurgen Klopp, quitándole su rol preponderante y utilizando sólo como un objeto de rotación con otros delanteros, la salida del colombiano se había vuelto un episodio tan anunciado como preocupante: sin dudas, ha sido uno de los mejores delanteros que pisaron Anfield en los últimos tiempos, querido por todos pero poco valorado primero por su DT, y luego por la directiva.

Primero, Luis Díaz perdió el alto porcentaje de minutos que tenía con Klopp por ‘no ser del perfil de extremo de sistema’ que Slot buscaba, más posicional y rígido que con la libertad para moverse que tenía anteriormente. “A veces uno necesita sentir que lo quieren como pieza principal”, había llegado a declarar el propio futbolista, semanas antes de que se consumara su traspaso a Bayern Múnich.

Para colmo, luego, el crack cafetero se encontró con que desde los altos mandos de la institución no mostraron demasiado interés en hacerle un buen contrato a largo plazo. Esa postura terminó por convencerlo que lo mejor era salir, ya que consideraba que merecía un mejor salario y un mayor duración del vínculo que lo que ofrecía Liverpool, acorde a su rendimiento y a los equipos que lo pretendían.

Publicidad

Publicidad

ver también Generosidad total: Luis Díaz pudo hacer su gol pero asistió a Olise en la paliza de Bayern Múnich

La campaña de Liverpool desde la salida de Luis Díaz al Bayern Múnich:

En lo que va de la temporada 2025/26, los ‘Reds’ han fracasado en las cuatro competencias que han disputado hasta el momento, dejando atrás la buena imagen del título pasado:

Perdió la final de la Community Shield 2025 en el inicio del semestre (ante Crystal Palace).

de la Community Shield 2025 en el inicio del semestre (ante Crystal Palace). Quedó eliminado de la Carabao Cup 2025/26 en la cuarta ronda (ante Crystal Palace).

de la Carabao Cup 2025/26 en la cuarta ronda (ante Crystal Palace). Está fuera de la zona de clasificación a octavos de final en la UEFA Champions League 2025/26 (10° posición).

a octavos de final en la UEFA Champions League 2025/26 (10° posición). Está fuera de la zona de clasificación a competencias europeas en la Premier League 2025/26 (7° posición).

ver también Atención interesados: las 2 condiciones de James Rodríguez para fichar en un club tras dejar León

Los últimos 7 partidos de Liverpool mientras Luis Díaz brilla:

Los dirigidos por Arne Slot sólo ganaron uno de sus últimos encuentros, y el resto los perdieron todos, el último por goleada esta tarde y de local:

Publicidad

Publicidad

Derrota 0-3 vs. Crystal Palace, en Anfield.

0-3 vs. Crystal Palace, en Anfield. Derrota 2-3 vs. Brentford, en Gtech Community Stadium.

2-3 vs. Brentford, en Gtech Community Stadium. Triunfo 5-1 vs. Eintracht Franfurt, en Deutsche Bank Park.

5-1 vs. Eintracht Franfurt, en Deutsche Bank Park. Derrota 1-2 vs. Manchester United, en Anfield.

1-2 vs. Manchester United, en Anfield. Derrota 1-2 vs. Chelsea, en Stamford Bridge.

1-2 vs. Chelsea, en Stamford Bridge. Derrota 0-1 vs. Galatasaray, en RAMS Park.

0-1 vs. Galatasaray, en RAMS Park. Derrota 1-2 vs. Crystal Palace, en Selhurst Park.

Encima, sus próximos tres compromisos en el semestre serán paradas de alta complejidad: se le vienen Aston Villa (L), Real Madrid (L) y Manchester City (V), como para hacer más alentador el panorama.

Los últimos 7 partidos de Luis Díaz mientras Liverpool está en crisis:

El jugador de la Selección Colombiana acumula 5 goles y 2 asistencias en este reciente período de presentaciones, pasando por un gran momento personal:

Publicidad

Publicidad

Gol y asistencia ante Colonia, por Copa de Alemania.

ante Colonia, por Copa de Alemania. Gol ante Club Brujas, por Champions League.

ante Club Brujas, por Champions League. Gol ante México, en la gira con la Selección Colombiana.

ante México, en la gira con la Selección Colombiana. Doblete y asistencia ante Eintracht Frankfurt, por la Bundesliga.

Como si fuera poco, el Bayern Múnich de Luis Díaz lleva ¡17 triunfos seguidos! en la temporada, en una de las mejores rachas de su historia. Para el cafetero, sin dudas, el tiempo pone en todo en su lugar.