El Bayern Múnich no baja un sólo cambio en la temporada europea: esta tarde, el poderoso gigante alcanzó las ¡17 victorias consecutivas! en la campaña 2025/26, y no piensa sacar el pie del acelerador. Esta vez, la víctima fue el Colonia, al que aplastaron por 4-1 en condición de visitante para avanzar de ronda en la Copa de Alemania.

Para no perder la costumbre, sus figuras brillaron. En esta oportunidad, no sólo se destacó Harry Kane (doblete), sino que Luis Díaz se lució con un gol y una asistencia para brindar su aporte directo al marcador, y de este modo ayudar a lograr un nuevo triunfo al hilo en una cosecha que va camino a ser récord en el futbol europeo.

El colombiano participó en dos de las anotaciones de los ‘Bávaros’ este miércoles, pero los aficionados lo aplaudieron más por su pase-gol: es que por el tiempo y espacio de la situación, podría haber sido egoísta y convertir el tanto él, pero optó por ser generoso con el equipo y asistió a Michael Olise para que también escriba su nombre en el resultado.

A los 26 minutos del segundo tiempo, y con el local intentando descontar y ponerse a tiro en el marcador, Luis Díaz recibió en el área grande y pudo rematar, pero un microsegundo optó por dejar a Olise en posición de gol para que el francés sólo tuviera que empujarla. Una decisión tan fugaz que sólo los verdaderos cracks pueden tomar anticipándose a la jugada.

La acción protagonizada por Luis Díaz generó muy buenas vibras en el equipo, al punto que todos fueron a abrazarlo y desde el banquillo Vincent Kompany lo señaló, felicitándolo por su rápida decisión dentro del campo. El entrenador está muy a gusto con su flamante fichaje y vaya que le está dando resultados, sin tener que esperar por la habitual ‘adaptación’ al cambio de liga.

Con su combo por duplicado en la paliza del Bayern Múnich a Colonia por la Copa de Alemania, el futbolista de la Selección Colombiana llegó a las 13 participaciones directas en goles en 14 presentaciones desde su llegada a los ‘Bávaros’ a mitad de año. En tan poco tiempo, pudo contribuir con 8 anotaciones y 5 asistencias, para ganarse el corazón de todo el público de los ‘Die Roten’.

