Luego de haber sido campeón de punta a punta la temporada pasada, todos esperaban que el Liverpool, con un multimillonario mercado de fichajes de por medio, redoblaría sus apuestas y volvería a sacar una importante ventaja en la Premier League. Sin embargo, lejos estuvo eso de suceder y actualmente el equipo atraviesa una seria crisis futbolística.

Este sábado, los ‘Reds’ profundizaron su adverso momento en el semestre, y cayeron por 3-2 ante el Brentford en condición de visitante. El vigente defensor del título se acercó dos veces en el marcador con los descuentos de Kerkez y Salah, pero volvió a sufrir en la defensa y pagó caro los errores, para otra vez dejar puntos claves en el camino.

Con este último resultado en contra, los dirigidos por Arne Slot llegaron a las cinco derrotas en los últimos seis juegos, entre los partidos de Premier League y Champions League. Mientras que en la UCL todavía puede remontar por ser la fase regular, en el torneo británico cada partido perdido a la larga termina costando caro por la alta competitividad de los rivales.

La tabla de posiciones EN VIVO de la Premier League 2025/26:

