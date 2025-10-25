Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Así quedó la tabla de la Premier League tras la derrota de Liverpool ante Brentford

Los 'Reds' no levantan cabeza y continúan relegando terreno en la pelea por el título. Repasa aquí los lugares.

Por Martín Zajic

Liverpool no hace pie y sigue en caída libre.
© Getty ImagesLiverpool no hace pie y sigue en caída libre.

Luego de haber sido campeón de punta a punta la temporada pasada, todos esperaban que el Liverpool, con un multimillonario mercado de fichajes de por medio, redoblaría sus apuestas y volvería a sacar una importante ventaja en la Premier League. Sin embargo, lejos estuvo eso de suceder y actualmente el equipo atraviesa una seria crisis futbolística.

Publicidad

Este sábado, los ‘Reds’ profundizaron su adverso momento en el semestre, y cayeron por 3-2 ante el Brentford en condición de visitante. El vigente defensor del título se acercó dos veces en el marcador con los descuentos de Kerkez y Salah, pero volvió a sufrir en la defensa y pagó caro los errores, para otra vez dejar puntos claves en el camino.

Con este último resultado en contra, los dirigidos por Arne Slot llegaron a las cinco derrotas en los últimos seis juegos, entre los partidos de Premier League y Champions League. Mientras que en la UCL todavía puede remontar por ser la fase regular, en el torneo británico cada partido perdido a la larga termina costando caro por la alta competitividad de los rivales.

La tabla de posiciones EN VIVO de la Premier League 2025/26:

Publicidad
martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Champions League: las posiciones de la 'fase de liga' tras los juegos del miércoles
Champions League

Champions League: las posiciones de la 'fase de liga' tras los juegos del miércoles

Así quedó la tabla de la Premier League tras la derrota de Liverpool
Futbol Internacional

Así quedó la tabla de la Premier League tras la derrota de Liverpool

¿Por qué no juegan Alisson y Florian Wirtz vs. Manchester United?
UEFA

¿Por qué no juegan Alisson y Florian Wirtz vs. Manchester United?

Gasly rompe el silencio sobre el adelantamiento de Colapinto
FÓRMULA 1

Gasly rompe el silencio sobre el adelantamiento de Colapinto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo