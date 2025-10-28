El Club León y toda su cúpula dirigencial tendrá mucho trabajo por delante este próximo invierno. Tras los decepcionantes resultados de la campaña del segundo semestre tomaron la decisión política de apartar a la figura, James Rodríguez, como una de las primeras medidas fuertes en busca de un cambio de rumbo y de una renovación de la plantilla profesional.

Tal como era de esperarse, no cayó nada bien en la afición la noticia del adiós al colombiano, a quien consideraban de los pocos jugadores del equipo con capacidad de generar algo diferente o de causar peligro en la portería contraria. Ante esa imaginada hostilidad de los fanáticos, las autoridades han comenzado a moverse para intentar contentar al público con fichajes.

La realidad de ‘La Fiera’ señala que el plantel del 2025 se había diseñado en base a un presupuesto que contaba con los ingresos millonarios del Mundial de Clubes. Sin esos recursos económicos, la directiva tendrá que hacer recortes y construir un equipo competitivo pero sin estrellas tan rutilantes o al menos, sin jugadores con salarios tan altos como el que tiene James vigente hasta diciembre.

De ese modo, un nombre apareció sobre la mesa de los mandatarios y ya han iniciado indagaciones por él: se trata de Luciano, centrodelantero brasileño del Sao Paulo, uno de los más destacados en su posición en Sudamérica. El conjunto esmeralda quiere aprovechar que el jugador busca un cambio de aire y una salida al exterior para darle un salto de calidad a su propia ofensiva.

Luciano es un ‘killer’ de área de 32 años, que lleva más de cinco años en su equipo por su arraigo con la institución, rechazando ofertas de clubes más importantes. Pero luego de media década allí, cree que ha llegado su hora de tener una nueva experiencia fuera del país. De este modo, ‘La Fiera’ se presenta como una alternativa inmejorable para que esto tenga lugar.

Luciano, el delantero que gusta en León de cara al 2026 [Foto: Getty]

Según informó la agencia de noticias brasilera RTI Esporte, que fue quien reveló el ‘tapado’, León preguntó condiciones formalmente a sus paresdel ‘Tricolor’, y ya conoce las pretensiones del club paulista. Ante el deseo del atacante de emigrar en el mercado de fichajes de fin de año, la tasa de transferencia bajará y el equipo de la Liga MX podría sacarlo por un costo más bajo.

Actualmente, Luciano tiene contrato en Sao Paulo hasta el 31 de diciembre del 2026 y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, pero no sería una referencia del monto de traspaso: León podría afrontar lo que los brasileños pretenden para desprenderse de su delantero. Además, cobra ¡5 veces menos! que James Rodríguez, lo cual significaría otra facilidad para el elenco esmeralda.

Desde su llegada a Sao Paulo, Luciano suma 100 goles y 30 asistencias en 311 partidos jugados con la camiseta del gigante sudamericano. Anteriormente, ha construido una trayectoria en clubes importantes y también varios países: Gremio, Corinthians, Fluminense, Goianiense y Avaí fueron sus equipos en su país natal, en tanto que fuera del mismo ha vestido los colores de Leganés (España) y Panathinaikos (Grecia). Eso sí, nunca ha jugado en la Liga MX. Por lo menos, hasta ahora…

