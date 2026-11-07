Elche vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 12 de la LaLiga

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Martínez Valero, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos para salir de la zona incómoda de la tabla y enfrenta a un Betis que llegó a pelear puestos de arriba. La diferencia en la tabla es clara, pero el calendario reciente dice que ninguno de los dos viene del todo fino.

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Para el equipo local es casi una final chica: perder lo deja todavía más cerca del fondo. Para el Betis es la chance de reafirmarse como candidato a Europa después de un tropiezo doloroso ante Barcelona.

La actualidad de ambos equipos

El Elche está 17° con 10 puntos en 11 fechas y el domingo pasado cayó de local ante Valencia. Antes había mostrado una cara distinta, con un triunfo claro de visitante frente a Rayo Vallecano y un empate sin goles en Villarreal, así que el equipo alterna rachas buenas con bajones que lo mantienen pegado a la parte baja.

El Betis llega cuarto con 23 unidades y una victoria reciente de local ante Málaga que le devolvió algo de calma. Antes había igualado sin goles en su visita a Celta y sufrió una goleada en contra frente a Barcelona, un golpe que todavía puede pesar en el ánimo del plantel pese a la buena ubicación en la tabla.

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El historial entre Elche y Betis

Son 20 los antecedentes entre ambos y el balance es parejo, con 8 victorias del Betis, 7 del Elche y 5 empates. En goles también hay poca diferencia: 29 a 26 a favor del conjunto verdiblanco.

En los enfrentamientos más recientes el Betis se impuso dos veces seguidas por 2-1 y antes de eso hubo un empate 1-1 cuando el Elche hizo de local. La historia reciente le sonríe al Betis, aunque la paridad general del cruce invita a no descartar ninguna sorpresa.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/05/2026 Betis vs. Elche 2-1 Primera División 14/01/2026 Betis vs. Elche 2-1 Copa del Rey 18/08/2025 Elche vs. Betis 1-1 Primera División 24/02/2023 Elche vs. Betis 2-3 Primera División 15/08/2022 Betis vs. Elche 3-0 Primera División 19/04/2022 Betis vs. Elche 0-1 Primera División 21/11/2021 Elche vs. Betis 0-3 Primera División 04/04/2021 Elche vs. Betis 1-1 Primera División 01/11/2020 Betis vs. Elche 3-1 Primera División 22/07/2014 Elche vs. Betis 2-1 Club Friendlies

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Horario del partido

México: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 09:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis