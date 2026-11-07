Elche vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 12 de la LaLiga

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos para salir de la zona incómoda de la tabla y enfrenta a un Betis que llegó a pelear puestos de arriba. La diferencia en la tabla es clara, pero el calendario reciente dice que ninguno de los dos viene del todo fino.
Para el equipo local es casi una final chica: perder lo deja todavía más cerca del fondo. Para el Betis es la chance de reafirmarse como candidato a Europa después de un tropiezo doloroso ante Barcelona.
La actualidad de ambos equipos
El Elche está 17° con 10 puntos en 11 fechas y el domingo pasado cayó de local ante Valencia. Antes había mostrado una cara distinta, con un triunfo claro de visitante frente a Rayo Vallecano y un empate sin goles en Villarreal, así que el equipo alterna rachas buenas con bajones que lo mantienen pegado a la parte baja.
El Betis llega cuarto con 23 unidades y una victoria reciente de local ante Málaga que le devolvió algo de calma. Antes había igualado sin goles en su visita a Celta y sufrió una goleada en contra frente a Barcelona, un golpe que todavía puede pesar en el ánimo del plantel pese a la buena ubicación en la tabla.
El historial entre Elche y Betis
Son 20 los antecedentes entre ambos y el balance es parejo, con 8 victorias del Betis, 7 del Elche y 5 empates. En goles también hay poca diferencia: 29 a 26 a favor del conjunto verdiblanco.
En los enfrentamientos más recientes el Betis se impuso dos veces seguidas por 2-1 y antes de eso hubo un empate 1-1 cuando el Elche hizo de local. La historia reciente le sonríe al Betis, aunque la paridad general del cruce invita a no descartar ninguna sorpresa.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/05/2026
|Betis vs. Elche
|2-1
|Primera División
|14/01/2026
|Betis vs. Elche
|2-1
|Copa del Rey
|18/08/2025
|Elche vs. Betis
|1-1
|Primera División
|24/02/2023
|Elche vs. Betis
|2-3
|Primera División
|15/08/2022
|Betis vs. Elche
|3-0
|Primera División
|19/04/2022
|Betis vs. Elche
|0-1
|Primera División
|21/11/2021
|Elche vs. Betis
|0-3
|Primera División
|04/04/2021
|Elche vs. Betis
|1-1
|Primera División
|01/11/2020
|Betis vs. Elche
|3-1
|Primera División
|22/07/2014
|Elche vs. Betis
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 09:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
- Elche suma 10 puntos en el torneo.
- Betis suma 23 puntos en el torneo.