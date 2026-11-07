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Elche vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 12 de la LaLiga

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Martínez Valero, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche vs. Betis, LaLiga
Elche vs. Betis, LaLiga

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos para salir de la zona incómoda de la tabla y enfrenta a un Betis que llegó a pelear puestos de arriba. La diferencia en la tabla es clara, pero el calendario reciente dice que ninguno de los dos viene del todo fino.

Para el equipo local es casi una final chica: perder lo deja todavía más cerca del fondo. Para el Betis es la chance de reafirmarse como candidato a Europa después de un tropiezo doloroso ante Barcelona.

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La actualidad de ambos equipos

El Elche está 17° con 10 puntos en 11 fechas y el domingo pasado cayó de local ante Valencia. Antes había mostrado una cara distinta, con un triunfo claro de visitante frente a Rayo Vallecano y un empate sin goles en Villarreal, así que el equipo alterna rachas buenas con bajones que lo mantienen pegado a la parte baja.

El Betis llega cuarto con 23 unidades y una victoria reciente de local ante Málaga que le devolvió algo de calma. Antes había igualado sin goles en su visita a Celta y sufrió una goleada en contra frente a Barcelona, un golpe que todavía puede pesar en el ánimo del plantel pese a la buena ubicación en la tabla.

El historial entre Elche y Betis

Son 20 los antecedentes entre ambos y el balance es parejo, con 8 victorias del Betis, 7 del Elche y 5 empates. En goles también hay poca diferencia: 29 a 26 a favor del conjunto verdiblanco.

En los enfrentamientos más recientes el Betis se impuso dos veces seguidas por 2-1 y antes de eso hubo un empate 1-1 cuando el Elche hizo de local. La historia reciente le sonríe al Betis, aunque la paridad general del cruce invita a no descartar ninguna sorpresa.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/05/2026Betis vs. Elche2-1Primera División
14/01/2026Betis vs. Elche2-1Copa del Rey
18/08/2025Elche vs. Betis1-1Primera División
24/02/2023Elche vs. Betis2-3Primera División
15/08/2022Betis vs. Elche3-0Primera División
19/04/2022Betis vs. Elche0-1Primera División
21/11/2021Elche vs. Betis0-3Primera División
04/04/2021Elche vs. Betis1-1Primera División
01/11/2020Betis vs. Elche3-1Primera División
22/07/2014Elche vs. Betis2-1Club Friendlies

Horario del partido

  • México: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 09:15 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
  • Elche suma 10 puntos en el torneo.
  • Betis suma 23 puntos en el torneo.
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