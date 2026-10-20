El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United no fue el esperado. CR7 volvió al conjunto inglés en agosto de 2021, después de jugar durante tres temporadas en la Juventus, y se marchó de los Red Devils en noviembre de 2022 luego de pelearse con los directivos y Erik ten Hag, el entrenador en aquel momento.

Publicidad

Cuatro años después de lo sucedido, Erik ten Hag habló por primera vez acerca de lo sucedido con Cristiano Ronaldo. En una entrevista con The Athletic, el actual Director Deportivo del FC Twente manifestó que el portugués lo decepcionó tanto a él como al equipo.

La palabra de Erik ten Hag sobre Cristiano Ronaldo

“Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque habíamos hecho planes con él. Volé a Portugal para hablar con él sobre mis objetivos antes de que llegue al United. Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Le tenía mucho respeto. Pero en aquel momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y mantener en la plantilla a los jugadores a los que admiro”, comenzó diciendo el DT neerlandés.

De acuerdo a Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo se ausentaba de los entrenamientos del Manchester United y, cuando entrenaba, no lo hacía con la intensidad requerida para luego estar preparado físicamente para los partidos.

Publicidad

Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo (Reuters)

“Le confronté al respecto. Muchas veces le decía: ‘Ronnie, todo el mundo quiere trabajar para colocarte en la posición adecuada, pero si no eres capaz de meterte en el área, no puedes marcar’. No era capaz de hacerlo. Es un error achacarme a mí que esperara que él presionara, que estuviera agotado. Pero no podía. No corría ni con el balón ni sin él. La razón era que no se había preparado adecuadamente“, comentó el neerlandés.

“Todo equipo de primer nivel tiene que dar cabida a los mejores jugadores, pero los mejores jugadores tienen que trabajar para el equipo”, agregó Erik ten Hag, quien además reveló que Cristiano Ronaldo le decía a sus compañeros que ahorraran fuerzas en los entrenamientos.

Publicidad

“Lo entiendo cuando estás en plena forma; tienes sesiones, puedes ahorrar fuerzas. Pero primero tienes que entrenarte para alcanzar los niveles de forma física adecuados“, concluyó el ex técnico del Manchester United sobre el paso del portugués por los Red Devils.

Cristiano Ronaldo jugó un total de 40 partidos en su año y dos meses de regreso que estuvo en el equipo de la Premier League. El portugués convirtió 19 goles antes de cortar abruptamente su vínculo con el Manchester United para luego firmar con Al-Nassr.

En síntesis

Erik ten Hag criticó a Cristiano Ronaldo por decepcionar al Manchester United.

criticó a Cristiano Ronaldo por decepcionar al Manchester United. El astro portugués registró 19 goles en 40 partidos tras su regreso al club.

tras su regreso al club. Erik ten Hag se desempeña actualmente como Director Deportivo del FC Twente.