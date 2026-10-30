Chelsea vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Chelsea recibe a Manchester United este sábado 31 de octubre desde las 06:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Los dos cayeron en su última presentación y llegan con la necesidad de cortar una mala racha antes de que la tabla empiece a pesar de verdad.
Es un clásico de la Premier League que esta vez se juega con una urgencia distinta a la habitual: el que pierda queda más cerca de meterse en un problema serio.
La actualidad de ambos equipos
El Chelsea venía de un buen tramo, con un triunfo cómodo ante Bournemouth y otro afuera frente al Everton, pero la derrota 0-2 contra Tottenham le cortó el envión justo antes de este partido. Está quinto con 13 puntos en ocho fechos, una posición que todavía le permite soñar con pelear arriba si encuentra regularidad.
El Manchester United atraviesa un momento mucho más delicado. Viene de perder 3-0 de local ante Bournemouth, after dos empates seguidos que ya habían encendido las alarmas, y marcha 16° con apenas 7 puntos en ocho partidos. La visita a Stamford Bridge aparece como una prueba de fuego para saber si el equipo puede reaccionar antes de que la distancia con la mitad de tabla se haga más grande.
El historial entre Chelsea y Manchester United
El historial entre ambos tiene 181 partidos y una ligera ventaja para el Manchester United, que ganó 73 veces por 55 del Chelsea, con 56 empates en el medio. En goles también manda el United, 285 contra 226.
Los últimos cruces vienen parejos: hubo triunfos para los dos lados y varios empates, incluyendo un 1-1 que se repitió más de una vez. El antecedente más reciente, en abril pasado, terminó 0-1 a favor del Manchester United.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/04/2026
|Chelsea vs. Manchester United
|0-1
|Premier League
|20/09/2025
|Manchester United vs. Chelsea
|2-1
|Premier League
|16/05/2025
|Chelsea vs. Manchester United
|1-0
|Premier League
|03/11/2024
|Manchester United vs. Chelsea
|1-1
|Premier League
|04/04/2024
|Chelsea vs. Manchester United
|4-3
|Premier League
|06/12/2023
|Manchester United vs. Chelsea
|2-1
|Premier League
|25/05/2023
|Manchester United vs. Chelsea
|4-1
|Premier League
|22/10/2022
|Chelsea vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|28/04/2022
|Manchester United vs. Chelsea
|1-1
|Premier League
|28/11/2021
|Chelsea vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- México: 06:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 11:30 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 14:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 10:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Chelsea y Manchester United se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Chelsea suma 13 puntos en el torneo.
- Manchester United suma 7 puntos en el torneo.