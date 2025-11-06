Los premios The Best 2025 de la FIFA serán la décima entrega de los premios que entregados por el ente madre del futbol mundial en reconocimiento a los miembros más destacados del futbol. Los mismos serán entregados en resultado de las actuaciones durante el periodo del 11 de agosto del 2024 al 2 de agosto del 2025.

En esta jornada 6 de noviembre se dieron a conocer a los nominados en las diferentes categorías de la gala. Y una categoría que todos los aficionados prestan atención, que termina siendo la más importante por la trascendencia que tiene, es a la del Mejor Jugador.

En este caso, la organización nominó a once jugadores, todos europeos y que se desempeñan en los mejores equipos de Europa. No están presente los dos grandes futbolistas de los últimos 20 años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, cerrando definitivamente una era en el deporte rey.

Eso sí, ambos aparecen entre los elegibles para el XI ideal masculino en The Best, otra categoría en los premios que entrega la FIFA, pero ya no son reconocidos como los mejores jugadores del mundo. De igual manera, ambos disfrutan y siguen dando grandes momentos en Al-Nassr e Inter Miami.

Todos los nominados al Mejor Jugador de la FIFA 2025

Ousmane Dembele – PSG

Achraf Hakimi – PSG

Nuno Mendes – PSG

Vitinha – PSG

Lamine Yamal – Barcelona

Raphinha – Barcelona

Pedri – Barcelona

Harry Kane – Bayern Munich

Kylian Mbappé – Real Madrid

Mohamed Salah – Liverpool

Cole Palmer – Chelsea

¿Cuándo se da a conocer al ganador del Mejor Jugador de la FIFA 2025?

Cabe recordar que la ceremonia de los premios The Best de la FIFA se entregarán en enero de 2026, aunque la fecha exacta y el lugar aún no se han anunciado oficialmente. Por lo general, el evento toma lugar en las primeras dos semanas del primer mes del año.

